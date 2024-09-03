'Ponzi' vurgunu: Sosyal medya fenomeni Talu çifti için istenen ceza belli oldu

Sosyal medya fenomeni Kıvanç ve Beril Talu çifti, kurdukları ponzi sistemiyle onlar kişiyi dolandırmıştı. Başsavcılık fenomenlerin de aralarında bulunduğu 3 şüpheli hakkında "Nitelikli dolandırıcılık" suçundan 195'er yıl hapis cezası istemiyle dava açtı.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, dolandırıcılık iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra tutuklanmalarına karar verilen sosyal medya fenomeni Kıvanç-Beril Talu çiftinin de arasında olduğu 3 kişi hakkında "nitelikli dolandırıcılık" suçundan yürütülen soruşturmayı tamamladı.
Soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, Kıvanç-Beril Talu çifti ile Ertan Koç şüpheli sıfatıyla, 13 kişi ise müşteki olarak yer aldı.
İddianamede, sanıklar Kıvanç ve Beril Talu'nun öncesinde sosyal medya kanalı aracılığıyla birçok yayın yaparak, insanların sempatisini ve güvenini kazandıkları anlatıldı.
Saadet zinciri kurdular
Akabinde sanıklar Kıvanç-Beril Talu ile Ertan Koç'un fikir ve eylem birliği içerisinde iştirak halinde hareket ederek, bir reklamcılık şirketi vasıtasıyla müştekilere reklam organizasyonu yaptıkları yönünde vaatte bulundukları kaydedildi.
İddianamede, sanıkların bu organizasyon için paraya ihtiyaç duydukları, söz konusu reklam faaliyetlerine para verenleri reklam işine ortak ettikleri ve reklamdan gelen gelirleri payları oranında dağıtacakları vaadiyle kandırarak, gerçekte herhangi bir reklam faaliyeti olmaksızın müştekilerden para alarak ponzi sistemi (saadet zinciri) oluşturdukları aktarıldı.
Sanıkların bu kapsamda ponzi sistemine ilk giren müştekilerin paralarını, sisteme sonradan dahil olanlardan aldıkları paralarla kısım kısım ödedikleri belirtilen iddianamede, bu sayede reklamcılık faaliyetine ortak olduğunu düşünen müştekilerin başka müştekileri de sanıkların isteğiyle sisteme dahil ettikleri kaydedildi.
Kıvanç-Beril Talu çifti suçlamaları kabul etmedi
Şüphelilerin ifadelerine de yer verilen iddianamede, Beril Talu’nun “Biz dolandırıcılık kastıyla hareket etmedik. Kimseye reklam şirketinde ortaklık teklif etmedik sadece borç para aldık. Tehdit edildiğimiz için yurt dışına çıktık”
şeklinde kendini savunduğu hatırlatıldı.
MASAK raporuna da dikkat çekilen iddianamede şüphelilerin banka hesap giriş ve çıkışlarının müşteki beyanlarıyla uyumlu olduğu belirtildi.
Sanıkların 195'er yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi
İddianamede, sanıklar Kıvanç Talu, Beril Talu ve Ertan Koç'un kurdukları sistemle 13 kişiyi toplamda 3 milyon 17 bin lira dolandırdığı vurgulandı.
Sanıkların bu şekilde "üç veya daha fazla kişi ile birlikte tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında; kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık" suçunu işlediği savunulan iddianamede, 58 yıl 6'şar aydan 195'er yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.
Hazırlanan iddianame değerlendirilmek üzere gönderildiği Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Sanıkların yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.