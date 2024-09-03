'Ponzi' vurgunu: Sosyal medya fenomeni Talu çifti için istenen ceza belli oldu

Sanıkların bu şekilde "üç veya daha fazla kişi ile birlikte tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında; kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık" suçunu işlediği savunulan iddianamede, 58 yıl 6'şar aydan 195'er yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.





Hazırlanan iddianame değerlendirilmek üzere gönderildiği Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Sanıkların yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.







