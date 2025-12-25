Regaip Kandili dualarla idrak edildi: Vatandaşlar camilere akın etti

Türkiye genelinde vatandaşlar, Regaip Kandili dolayısıyla birçok camide namaz kılıp dua etti.
İslam aleminde rahmeti ve bereketi bol olarak kabul edilen "üç ayların" başlangıcını simgeleyen Regaip Kandili camilerde dualarla idrak edildi.
İslam aleminde mübarek üç ayların başlangıcını müjdeleyen Regaip Kandili, Sultanahmet Camii ve Çamlıca Camii'nde düzenlenen programla karşılandı.
Akşam namazının ardından camilerde toplanan kişiler Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan programda, ilahiler eşliğinde dualar etti.
Sultanahmet Cami avlusunda Vakıflar Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurulan stantta misafirlere boza ikram edildi.
Afyonkarahisar'da camilerde Regaip Kandili, dualarla idrak edildi. Gedik Ahmet Paşa (İmaret) Camisi'nde düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu.
Üç ayların müjdecisi Regaip Kandili dolayısıyla Bursa'da tarihi Ulu Cami'de kandil programı düzenlendi.
Bilecik'te üç ayların müjdeleyicisi olarak kabul edilen Regaip Kandili münasebetiyle kentteki camilerde program düzenlendi. Kent merkezindeki Kayıboyu Camisi'ne gelen vatandaşlar, namaz kılıp dua etti.
Üç ayların müjdecisi Regaip Kandili dolayısıyla Muş’ta camiler dolarken, vatandaşlar geceyi ibadetle geçirdi.
İslam aleminde rahmeti ve bereketi bol olarak kabul edilen "üç aylar"ın başlangıcını simgeleyen Regaip Kandili, İzmir'deki camilerde dualarla idrak edildi.
Kütahya Regaip Kandili, tarihi Ulu Cami’de dualarla idrak edildi. Kütahya İl Müftülüğünce kentteki camilerde üç ayların müjdecisi Regaip Kandili dolayısıyla düzenlenen programlarda Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu.
Balıkesir'de Regaip Kandili, tarihi Zağnos Paşa Camii'nde düzenlenen programla idrak edildi. Kur'an-ı Kerim ve ilahilerin okunduğu programda, vatandaşlar dua etti.
Mersin'de Regaip Kandili, kentteki camilerde dualarla idrak edildi. Merkez Yenişehir ilçesindeki Muğdat Camisi'nde yatsı namazı öncesi kandil programı düzenlendi.
Edirne'de Regaip Kandil, Eski Cami'de gerçekleştirilen programla idrak edildi.
Malatya’nın Darende ilçesinde, Regaip Kandili dolayısıyla Somuncu Baba Külliyesi’nde program düzenlendi.
Rahmet, bereket ve mağfiret mevsimi olarak kabul edilen üç ayların başlaması dolayısıyla vatandaşlar, programın ardından namaz kılıp dua etti.
Ankara'da Regaip Kandili, Hacı Bayram-ı Veli Camisi'nde dualarla idrak edildi.
Camiye gelen vatandaşlara, ikramda bulunuldu.
İstanbul'da Regaip Kandili, Eyüpsultan Camisi'nde dualarla idrak edildi.
Konya'da İl Müftülüğünce kentteki camilerde üç ayların müjdecisi Regaip Kandili dolayısıyla düzenlenen programlarda Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu. Vatandaşlar, Mevlana Müzesi'nde kandilin manevi atmosferini yaşadı.
İstanbul'da Regaip Kandili, Süleymaniye Camisi'nde dualarla idrak edildi.
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde Regaip Kandili dolayısıyla vatandaşlar Hanife Hatun Camisi'ne geldi.
Vatandaşlar, camilerde yatsı namazını kıldı, Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.
Karaman'da Regaip Kandili dolayısıyla camilerde programlar düzenlendi. Aktekke Camisi'ne giden vatandaşlar, namaz kılıp dua etti.
Diyarbakır'da, İl Müftülüğünce merkez Sur ilçesinde tarihi Ulu Cami'de, üç ayların başlangıcı olarak kabul edilen Regaip Kandili dolayısıyla program düzenlendi.
Üç ayların müjdecisi olan Regaip Kandili, Düzce’de vatandaşların yoğun katılımıyla idrak edildi.
Üç ayların müjdecisi olan Regaip Kandili, Amasya’da vatandaşların yoğun katılımıyla idrak edildi.
Şanlıurfa’da Regaip Kandili dolayısıyla binlerce vatandaş, Balıklıgöl’deki Dergah Camisi’ne akın etti.
Bolu’da Regaip Kandili dolayısıyla vatandaşlar Yıldırım Bayezid Camii’ne akın etti.
Mardin'de camilerde Regaip Kandili, dualarla idrak edildi. Mardin Şakir Nuhoğlu Camisi'nde düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu.
Çanakkale'deki camilerde Regaip Kandili, dualarla idrak edildi.
Sakarya'nın Serdivan ilçesinde Regaip Kandili, Sapak Camii'nde dualarla idrak edildi.
Elazığ'da Regaip Kandili dolayısıyla camilerde programlar düzenlendi. İzzetpaşa Camisi'ne giden vatandaşlar, namaz kılıp dua etti.
Adıyaman'da Regaip Kandili dolayısıyla camilerde programlar düzenlendi. Meydan Camii'ne giden vatandaşlar, namaz kılıp dua etti.
Artvin'de İslam aleminde rahmeti ve bereketi bol "üç ayların" başlangıcını simgeleyen Regaip Kandili idrak edildi. Merkez Camisi'nde düzenlenen kandil programında namaz kılıp dua edildi.
Şanlıurfa'da Regaip Kandili dolayısıyla vatandaşlar, Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki camileri tercih etti. Vatandaşlar, camilerde yatsı namazını kıldı, Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.