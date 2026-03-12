Sabah öğle akşam kebap yiyen Adanalılara üzücü haber: Obezite ve kronik hastalıklarda başı çekiyorlar

TANSİYON HASTALARINA 'SAKATAT' UYARISI





Doç. Dr. Akkuş, "Özellikle sakatatta çok fazla tuz var. Bu da risk grubundaki kişilerde tansiyon yükselmesine yol açarken, normal şartlarda alınması gereken tuz miktarının da üzerine çıkmış oluyor. Bu açıdan tansiyon hastalarının ayrıca dikkat etmesi gerekiyor. Ayrıca yaptığımız en büyük hatalardan biri; akşam saatlerinde kendimizi ödüllendirme amacıyla tükettiğimiz atıştırmalıklar oluyor. Yemek sonrası otururken; hiç önemsiz gibi görünen ve normalde gün içine yayılması gereken 3-4 porsiyon meyve, çayın yanında yenilen atıştırmalıklar ya da kuruyemişlerin tamamı bize kalori olarak geri geliyor. Ara ara, sık sık beslenmeyi bazı hasta grupları dışında artık önermiyoruz. Bazı hastalarda uzun açlık süresi çok daha faydalı ve etkili olabiliyor" diye konuştu.