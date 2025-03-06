Sabahları yorgun uyanmanızın sebebi belli oldu: Uzman isim 'alzheimer ve inme riskini artırıyor' deyip tek tek açıkladı

Doç Dr. Arı, “Hastalarda özellikle sabahları enseden başlayıp başın tepesine doğru yayılan sıkıştırıcı tarzda baş ağrıları sık görülüyor. Bunun dışında gündüz aşırı uykululuk hali, dikkat dağınıklığı ve unutkanlık gibi şikayetlerle karşılaşıyoruz. Tedavi edilmezse ilerleyen dönemlerde Alzheimer ve diğer demans hastalıklarına zemin hazırlayabilir. Ayrıca uzun süreli uyku apnesi, iskemikhastalıklara ve kardiyovasküler rahatsızlıklara da yol açabiliyor” diye konuştu.