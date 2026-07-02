Sahte gelin düğün hazırlığını vurguna çevirdi

Edinilen bilgilere göre, Şanlıurfa’dan Nevşehir’e gelen S.Ç.A. (46) ile H.D. (20), evlilik vaadiyle Y.A. (38) ve annesi İ.A.’nın güvenini kazandı. Evlilik hazırlıklarına başlayan damat adayı Y.A., şüphelilerle birlikte bir sarrafa giderek yaklaşık 1 milyon lira değerinde altın takıları satın aldı. Şüphelilerin ayrıca düğün ve alışveriş hazırlıkları bahanesiyle damattan yüklü miktarda nakit para aldığı, çeşitli kıyafetler satın aldırdığı ve fırsattan yararlanarak damat ile annesine ait cep telefonlarını da alan sahte gelin adayı ve işbirlikçisi bir anda gözden kayboldu.