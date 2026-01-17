Şanlıurfa’da papağanın ayağına sıkışan halhal itfaiye ekiplerinin operasyonuyla çıkarıldı

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde, sahibinin çıkaramadığı halhal nedeniyle ayağı sıkışan papağan, itfaiye merkezine götürülerek ekiplerin titiz çalışmasıyla kurtarıldı. Sağ salim kurtarılan kuşun sahibi ekiplere teşekkür etti.
Şanlıurfa’da beslediği papağanın ayağına sıkışan halhalı kendi imkanlarıyla çıkaramayan vatandaş, yardım almak üzere Haliliye'deki itfaiye merkezine başvurdu.
Merkeze getirilen kuşun ayağındaki cisim, itfaiye ekiplerinin gerçekleştirdiği hassas çalışma sonucunda hayvana zarar verilmeden çıkarıldı.
Başarılı operasyonun ardından papağanını sağ salim teslim alan vatandaş, ekiplere teşekkür etti.