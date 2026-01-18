Siirt'te burun akıntısı şikayetiyle hastaneye giden çocuk hayatının şokunu yaşadı

Hasta Ayşete Alakuş, kulağından uzun süredir akıntı geldiğini ve zaman zaman ağrı olduğunu söyledi. Başta bu kadar ciddi bir durum olduğunu bilmediğini anlatan Alakuş, "Hastaneye geldikten sonra doktorum detaylı tetkikler yaptı ve ameliyat olmam gerektiğini söyledi. Ameliyat öncesi çok endişeliydim ama doktorlar bana her şeyi tek tek anlattı. Ameliyattan sonra kendimi çok daha iyi hissediyorum, artık ağrım yok ve daha iyi duyuyorum. Başta Op. Dr. Gazi Zeydoğlu olmak üzere emeği geçen tüm doktorlara ve sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum" dedi.