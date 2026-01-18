Siirt'te burun akıntısı şikayetiyle hastaneye giden çocuk hayatının şokunu yaşadı

Burun akıntısı şikayetiyle Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine giden çocuğun kafa tabanına ulaşan kitle tespit edildi. Tedavi altına alınan çocuk ameliyat sonucu sağlığına kavuştu.
Siirt’te yaşayan 13 yaşındaki Ayşete Alakuş, burun akıntısı şikayetiyle hastaneye gitti. Hastanın kulak muayenesinde yoğun bir iltihaplanma tespit edilmesi üzerine orta kulakta ileri derecede iltihap şüphesi üzerine kulak tomografisi ve manyetik rezonans (MR) görüntüleme yapıldı. Görüntülemede kitle tespit edilen Alakuş, ameliyatla sağlığına kavuştu.
Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Gazi Zeydoğlu, 13 yaşındaki hasta Ayşete Alakuş’un kulak akıntısı şikayetiyle hastaneye başvurduğunu belirtti. Hastanın kulak muayenesinde yoğun bir iltihaplanma tespit edildiğini ifade eden Op. Dr. Zeydoğlu, orta kulakta ileri derecede iltihap şüphesi üzerine hastaya kulak tomografisi ve manyetik rezonans (MR) görüntüleme yapıldığını söyledi.
Yapılan radyolojik incelemelerde, orta kulaktan kaynaklanan, kafa tabanına kadar uzanan, kemik yapıda defekt oluşturan ve beyin zarına temas eden bir kitle saptandığını aktaran Op. Dr. Zeydoğlu, durumun ciddiyeti nedeniyle hastanın acil olarak ameliyata alındığını kaydetti. Gerçekleştirilen cerrahi müdahalede, orta kulak içerisindeki kitle tamamen temizlenirken, kafa tabanına uzanan kitle de eksiksiz şekilde çıkarıldı. Kitleye bağlı oluşan defektin, hastanın kendi vücudundan alınan greftler kullanılarak onarıldığını dile getiren Op. Dr. Zeydoğlu, operasyonun titizlikle yürütüldüğünü ifade etti. Ameliyatın son aşamasında ise orta kulak kemikçik zincirinde rekonstrüksiyon yapılarak hastanın işitmesinin yeniden kazandırılmasının hedeflendiğini belirten Op. Dr. Zeydoğlu, hastanın tedavi ve takip sürecinin başarılı şekilde devam ettiğini söyledi.
Hasta Ayşete Alakuş, kulağından uzun süredir akıntı geldiğini ve zaman zaman ağrı olduğunu söyledi. Başta bu kadar ciddi bir durum olduğunu bilmediğini anlatan Alakuş, "Hastaneye geldikten sonra doktorum detaylı tetkikler yaptı ve ameliyat olmam gerektiğini söyledi. Ameliyat öncesi çok endişeliydim ama doktorlar bana her şeyi tek tek anlattı. Ameliyattan sonra kendimi çok daha iyi hissediyorum, artık ağrım yok ve daha iyi duyuyorum. Başta Op. Dr. Gazi Zeydoğlu olmak üzere emeği geçen tüm doktorlara ve sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum" dedi.