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Sinemada yüzde 70'e varan indirim Resmi Gazete'de

Sinemada yüzde 70'e varan indirim Resmi Gazete'de

08:2918/06/2026, Perşembe
G: 18/06/2026, Perşembe
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Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından sinema sektöründe bilet satış kuralları değişti. Karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. İşte uygulanacak indirimler...

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan "Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.


Yönetmelikte yapılan değişiklikle, "film özel bileti" film yapımcısı ile diğer gerçek veya tüzel kişiler arasında yapılan sözleşmeler çerçevesinde ilgili film için satılan bilet olarak tanımlandı.



Düzenlemeye göre indirimli bilet türlerine uygulanabilecek azami indirim oranları yeniden belirlendi.


Buna göre belirli yaş üzeri, kamu meslek grubu, halk günü ve öğrenci biletlerinde tam bilet fiyatı üzerinden yüzde 40'a kadar indirim yapılabilecek.


Engelli, şehit yakını ve gazi, sabah seansı, kurum ve izleyici özel biletlerinde ise indirim oranı yüzde 50'ye kadar uygulanabilecek.



İnternet üzerinden satılan biletlerde de diğer indirimlere ek olarak yüzde 10'a kadar ilave indirim yapılabilecek.


Film özel biletlerinde ise sinema salonu işletmecileri tarafından belirlenen tam bilet fiyatı üzerinden yüzde 70'i aşmayan oranda indirim uygulanabilecek ve biletler sabit fiyatla satışa sunulabilecek.

İŞLETMECİ YAPIMCI VE DAĞITIMCI BELİRLEYECEK


Film özel biletlerinde uygulanacak indirim oranları ve sabit fiyatlar, sinema salonu işletmecisi ile filmin yapımcısı veya dağıtımcısı arasında yapılacak sözleşmeyle belirlenecek.


Bu kapsamda satılan biletlere ilişkin bilgilerin de Bakanlığın belirleyeceği sinema salonu işletmecisi dernekleri ve yapımcı meslek birliklerinin yetkilendireceği kişi veya kuruluşlar tarafından sağlanan altyapı üzerinden Bakanlığa bildirilmesi gerekecek.

TÜM TÜRKİYE'DE GEÇERLİ


Yönetmeliğe göre izleyici özel bileti ve film özel bileti kapsamında uygulanacak indirimler, ülke genelinde faaliyet gösteren ve uygulamaya katılan sinema salonlarında geçerli olacak.


Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girerken, hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütecek.

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