Tarihi konakların yüzde 70’i doldu: Erken davranan yer kapıyor

Geçen yıla göre daha kısa bir tatil periyodu olmasına rağmen bu yıl daha hareketli bir bayram geçirme beklentisi içerisinde olduklarını kaydeden Urgancıoğlu, "Çünkü geçen sene bayram daha ileri bir tarihteydi. Deniz sezonuna denk gelmişti ve tatil daha uzun bir periyottaydı. Bu sene dokuz günle birleşmedi. Dolayısıyla periyotlar kısa. Okullar tatil olmazken, deniz turizmi de tam olarak hareketlenmedi. Konum olarak yakınlığımız da aslında bu Kurban Bayramı beklentilerimiz geçen seneki Kurban Bayramı'nın üstünde olabilir" diye konuştu.