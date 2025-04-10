Tavuk dönercilere denetim yapıldı: Görüntüler mide bulandıracak cinsten

Samsun'da kıyma, yaprak, karışık ve kanatlı et döner satışı yapan toplu tüketim işletmeleri, eş zamanlı olarak denetlendi. Denetimlere katılan Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, bazı işletmelerde ciddi uygunsuzlukların tespit edildiğini söyledi.