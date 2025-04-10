Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
Tavuk dönercilere denetim yapıldı: Görüntüler mide bulandıracak cinsten

Tavuk dönercilere denetim yapıldı: Görüntüler mide bulandıracak cinsten

Pınar Albayrak
09:4310/04/2025, Perşembe
IHA
Sonraki haber

Samsun'da dönercilere yönelik yapılan denetimlerde ciddi uygunsuzluklar tespit edildi. Önceki güne ait pişirilmiş fakat satılamamış dönerlerin üzerine yeni çiğ et takarak satışa sunulmaya çalışıldığı, ayrıca bu pişmiş dönerlerin kesip saklanarak ertesi gün taze dönerle karıştırıp satıldığı belirlendi.

Samsun'da kıyma, yaprak, karışık ve kanatlı et döner satışı yapan toplu tüketim işletmeleri, eş zamanlı olarak denetlendi. Denetimlere katılan Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, bazı işletmelerde ciddi uygunsuzlukların tespit edildiğini söyledi. 

Sağlam, "İlkadım, Salıpazarı, Çarşamba ve Vezirköprü ilçelerindeki bazı işletmelerin, önceki güne ait pişirilmiş fakat satılamamış dönerlerin üzerine yeni çiğ et takarak satışa sunmaya çalıştıkları, ayrıca bu pişmiş dönerleri kesip saklayarak ertesi gün taze dönerle karıştırarak sattıkları tespit edilmiştir" dedi.

Türk Gıda Kodeksi Et, Hazırlanmış Et Karışımları ve Et Ürünleri Tebliği'ne aykırı şekilde, pişirme işlemine başlandığı andan itibaren 12 saatlik raf ömrü bulunan dönerlerin bu sürelere riayet edilmeden satışa sunulduğunun belirlendiğini kaydeden Sağlam, "İnsan sağlığı açısından risk oluşturan döner etlerine el konularak imha edilmiştir. Söz konusu işletmelere idari para cezası uygulanmıştır" ifadelerini kullandı.


Sağlam, denetimlerin devam edeceğini belirterek, "Vatandaşlarımız gıda ile ilgili karşılaştıkları olumsuzlukları Alo 174 Gıda Hattı üzerinden ihbar edebilirler" diye konuştu.



#tavuk döner
#döner
#samsun
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Akaryakıt fiyatlarında tabela yeniden değişiyor: Motorin ve benzine ardı ardına indirim! 10 Nisan Perşembe yeni tabelada son durum ne?