Tavuk dönercilere denetim yapıldı: Görüntüler mide bulandıracak cinsten

Türk Gıda Kodeksi Et, Hazırlanmış Et Karışımları ve Et Ürünleri Tebliği'ne aykırı şekilde, pişirme işlemine başlandığı andan itibaren 12 saatlik raf ömrü bulunan dönerlerin bu sürelere riayet edilmeden satışa sunulduğunun belirlendiğini kaydeden Sağlam, "İnsan sağlığı açısından risk oluşturan döner etlerine el konularak imha edilmiştir. Söz konusu işletmelere idari para cezası uygulanmıştır" ifadelerini kullandı.