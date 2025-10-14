Yeni Şafak
Temassız ödemede “Bankanızı arayın” uyarısına dikkat: Son zamanlarda binlerce kişinin başına geldi

Temassız ödemede “Bankanızı arayın” uyarısına dikkat: Son zamanlarda binlerce kişinin başına geldi

14/10/2025, Salı
Son günlerde temassız ödeme sırasında ekranda beliren “Bankanızı arayın” uyarısı, birçok kullanıcıyı tedirgin etti. Uzmanlar, bu hatanın yalnızca teknik bir problemden kaynaklanmadığını, zaman zaman dolandırıcılık riskine karşı güvenlik önlemi olarak da devreye girdiğini belirtiyor.

Banka ve kredi kartı kullanıcılarının sıklıkla karşılaştığı “Bankanızı arayın” uyarısı, alışveriş sırasında ödeme işlemini yarıda keserek vatandaşları şaşkına çevirdi. Özellikle temassız ödemelerde görülen bu uyarı, ilk bakışta teknik bir hata gibi görünse de, uzmanlara göre durum her zaman o kadar basit değil.



Finans uzmanları, bu tür uyarıların birkaç farklı sebeple ortaya çıkabileceğini belirtiyor. Bunların başında, kartın manyetik alanında veya çipinde oluşan fiziksel bir arıza, POS cihazındaki geçici bağlantı hataları ya da banka sistemlerindeki yoğunluk geliyor.


Ancak bazı durumlarda bu uyarı, şüpheli işlem algılandığında güvenlik mekanizmasının devreye girmesi anlamına da gelebiliyor.



Uzmanlar ayrıca, vatandaşların bu tür uyarılar sonrasında internet üzerinden gönderilen sahte banka mesajlarına veya aramalara karşı da dikkatli olması gerektiğini belirtiyor. Çünkü dolandırıcılar, bu tür hataları fırsata çevirerek kullanıcıları sahte çağrı merkezlerine yönlendirebiliyor.



