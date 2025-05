Temsili askerler tezkereyi aldı: Özel bireylerin ve ailelerinin mutlu günü

Düzce Valisi Selçuk Aslan, törende yaptığı konuşmada her erkeğin askerlik gibi bir hayali olduğunu belirterek, “Aziz milletimizde her erkek evladımızın onurla, gururla ve özlemle üniformayı giymek gibi bir hayali vardır. Bu hayal, sosyolojimizde özlenen, takdir edilen, teşvik edilen bir hayaldir. Vakti zamanı geldiğinde her anne, vatan savunmasında görev almak üzere evladının, oğlunun ellerine kınasını yakar, peygamber ocağına davulla, zurnayla yolcu eder. Bu hafta Engelliler Haftası. Hükümetimizin teşviki ile sevgi engel tanımaz düsturu ile özel bireylerimiz için temsili askerlik törenlerini icra ediyoruz. Bugün 12 seçkin bireyimizin, terhis olması törenine iştirak ettik” dedi.