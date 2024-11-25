Tuzun zararı şekerin zararına benzemiyor





Fazla tuzun zararı şekerin fazlasına benzemiyor; çünkü fazla şekerin etkileri diş çürükleri, kilo artışı, cilt sorunları ve ruh hali değişimlerine yol açabiliyor. Oysa fazla tuzun etkileri gizlidir. Action on Salt kampanya lideri ve Queen Mary Üniversitesi'nden araştırma görevlisi Sonia Pombo, "Görünür bir semptom ya da yan etkisi yok" diyor. "Birleşik Krallık'ta teşhis edilmemiş 5 milyon yüksek tansiyon hastası olduğu düşünülüyor. Bu, patlayan bir zaman bombası gibi." Kalp krizi ve felç, endişelenilmesi gereken tek şey değil. Aşırı tuz, mide kanseri, böbrek hastalığı ve osteoporoz ile de ilişkilidir. Pombo, "Tuz alımımızı azaltmak için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız" diyor.