Birleşik Krallık'taki Action on Salt (Tuz Hareketi) her yıl gereksiz yere binlerce insanın, fazla tuz tüketimi nedeniyle hayatını kaybettiğini belirterek, Birleşik Krallık’ta günde 1g daha az tuz tüketilmesi durumunda her yıl 4 binden fazla kalp krizi ve felç vakasının önlenebilir" ifadelerini kullandı. Bunun nedeni araştırmacıların Birleşik Krallık’taki ortalama yetişkinin günlük tuz tüketiminin 8,4 gram olduğunu belirterek bunun Birleşik Krallık'ın önerilen maksimum seviyesinin %40, Dünya Sağlık Örgütü’nün önerisinin ise %70 fazlası olduğunu ifade etmesi.