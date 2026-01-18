Türk Kızılay Gazze’de kışlık destek ve sıcak yemek yardımlarını sürdürüyor

7 Ekim 2023’te başlayan saldırıların ardından Gazze’ye insani destek ulaştırmaya devam eden Türk Kızılay, bugüne dek 10 milyon 535 bin 500 öğün sıcak yemeği bölge halkıyla paylaştı. Kızılay, aşevi hizmetlerine ek olarak 20 bin 337 ton insani yardım malzemesini de Gazze’ye taşıdı. Bölgede temiz su, temel gıda ve barınma desteğine yönelik çalışmalar da sürdürülüyor.