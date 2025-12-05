'Konuşan Haritalar' güncel listesine göre il olma potansiyeli taşıyan ilçelere 5 yeni yer eklendi. Nüfus, sanayi ve ulaşım kriterlerini karşılayan bu ilçeler, Türkiye’de il statüsü kazanma yolunda öne çıkıyor. Bir ilçenin il olabilmesi için nüfusunun 100 bini aşması ve mevcut il merkezine en az 30 km uzaklıkta olması gerekiyor. İşte il olma potansiyeli taşıyan en yüksek o ilçeler...

1 /11 “İl olacak ilçeler” konusu yeniden gündeme geldi. Artan nüfus, genişleyen şehirleşme etkisiyle yeni idari yapılara ihtiyaç doğuyor.

2 /11 Bir ilçenin il statüsüne yükselmesi için yalnızca 100 bin nüfusu aşması ve il merkezine en az 30 kilometre uzaklıkta bulunması yeterli değil. Süreçte ekonomik güç, altyapı durumu, eğitim ve sağlık hizmetleri ile sosyal-kültürel gelişmişlik gibi birçok başlık birlikte inceleniyor.

3 /11 'Konuşan Haritalar' tarafından güncellenen listeye yeni ilçeler eklendi. İl olma potansiyeli taşıyan ilçelerin, İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli, İzmir, Balıkesir, Muğla ve Antalya gibi yüksek nüfuslu illere bağlı olması ise dikkat çeken bir başka detay oldu. İşte Türkiye genelinde il olma potansiyeli taşıyan en yüksek ilçeler.

4 /11 Lüleburgaz Çerkezköy Silivri Çorlu Tuzla



5 /11 Kapaklı Gebze Çayırova Darıca Ereğli



6 /11 Bandırma Mustafakemalpaşa İnegöl Tavşanlı Edremit



7 /11 Bergama Soma Aliağa Akhisar Salihli







8 /11 Torbalı Ödemiş Nazilli Alaşehir Söke







9 /11 Kuşadası Milas Bodrum Fethiye Serik







10 /11 Manavgat Polatlı Alanya Erdemli Silifke

