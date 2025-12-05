Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Türkiye haritası değişebilir: İl olmaya aday 5 ilçe listeye girdi

Türkiye haritası değişebilir: İl olmaya aday 5 ilçe listeye girdi

15:455/12/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber

'Konuşan Haritalar' güncel listesine göre il olma potansiyeli taşıyan ilçelere 5 yeni yer eklendi. Nüfus, sanayi ve ulaşım kriterlerini karşılayan bu ilçeler, Türkiye’de il statüsü kazanma yolunda öne çıkıyor. Bir ilçenin il olabilmesi için nüfusunun 100 bini aşması ve mevcut il merkezine en az 30 km uzaklıkta olması gerekiyor. İşte il olma potansiyeli taşıyan en yüksek o ilçeler...

“İl olacak ilçeler” konusu yeniden gündeme geldi. Artan nüfus, genişleyen şehirleşme etkisiyle yeni idari yapılara ihtiyaç doğuyor.

Bir ilçenin il statüsüne yükselmesi için yalnızca 100 bin nüfusu aşması ve il merkezine en az 30 kilometre uzaklıkta bulunması yeterli değil. Süreçte ekonomik güç, altyapı durumu, eğitim ve sağlık hizmetleri ile sosyal-kültürel gelişmişlik gibi birçok başlık birlikte inceleniyor.

 'Konuşan Haritalar' tarafından güncellenen listeye yeni ilçeler eklendi. İl olma potansiyeli taşıyan ilçelerin, İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli, İzmir, Balıkesir, Muğla ve Antalya gibi yüksek nüfuslu illere bağlı olması ise dikkat çeken bir başka detay oldu. İşte Türkiye genelinde il olma potansiyeli taşıyan en yüksek ilçeler.

Lüleburgaz

Çerkezköy

Silivri

Çorlu

Tuzla


Kapaklı

Gebze

Çayırova

Darıca

Ereğli


Bandırma

Mustafakemalpaşa

İnegöl

Tavşanlı

Edremit


Bergama

Soma

Aliağa

Akhisar

Salihli




Torbalı

Ödemiş

Nazilli

Alaşehir

Söke




Kuşadası

Milas

Bodrum

Fethiye

Serik




Manavgat

Polatlı

Alanya

Erdemli

Silifke


Ceyhan

İskenderun

Viranşehir

Midyat

Silopi

Erciş

Doğubayazıt






#il olacak ilçeler
#Türkiye haritası
#İl Olmaya Aday İlçeler
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ALES 2026 sınav takvimi belli oldu! ALES 1, ALES 2, ALES 3 2026 ne zaman yapılacak? ÖSYM ALES başvuru, sınav ve sonuç tarihleri 2026