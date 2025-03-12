Türkiye'nin ilk engelli kadın pilotu Ege Rallisi'nde piste çıkacak

Şampiyonada yarışacağı araçla Osmangazi Belediyesi'nin önüne gelen Kübra Keskin'i karşılayan Aydın, “Kübra Keskin'in geçtiğimiz yıl İtalya'da düzenlenen Avrupa Ralli Şampiyonası'ndaki başarılarıyla gururlandık. Bu sene de kendisinden aynı performansı bekliyoruz. Osmangazi Belediyesi olarak her zaman yanındayız. Elimizden gelen desteği sağlayacağız. Bir kadın sporcu, üstelik de engelli bir kadın sporcu olarak aldığı başarılar ile inşallah bir kez daha göğsümüzü kabartacak. Kendisine kazasız belasız bir sezon diliyorum. Ben eminim ki bu yarıştan da başarılı sonuçlar ile ayrılacaktır. Sadece Türkiye'de değil, Avrupa'da da ülkemizi, kentimizi ve ilçemizi en güzel şekilde temsil edeceğine inanıyorum. Bursa motor sporları konusunda başarılı bir kent. Birçok önemli rallici yetişti. İnşallah Kübra da uluslararası arenada çok daha iyi yerlere gelecektir. Kendisine başarılar diliyorum” dedi.