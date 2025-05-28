Tuvaletten sızan su üretim alanına karışıyordu: Mide bulandıran şalgam imalathanesi mühürlendi

Saray Mahallesi'nde bir iş yerinde gıdaya uygun olmayan ekipmanlar kullanılarak hijyen kurallarına aykırı koşullarda üretim yapıldığı belirlendi. Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı çevre hijyen ekipleri yaptıkları incelemede, üretimin depo olarak kullanılan sağlıksız alanda yapıldığını, tuvaletle üretim alanının iç içe olduğunu, tuvaletten sızan suyun imalat alanına karıştığını ve tüm gıda ürünlerinin doğrudan yerle temas ettiğini gözlemledi. İş yerinin genel temizlik kurallarına tamamen aykırı hareket ettiği de tespit edildi.







