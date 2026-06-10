Ünlü şarkıcıdan sokakta dayanışma örneği: Bir gün boyunca çöpten kağıt atık topladı

Sosyal sorumluluk çalışmalarıyla adından söz ettiren şarkıcı Çelik, bu kez Samsun’da geri dönüşüm toplayıcılığı yaparak geçimini sağlayan Serpil Hanım’a destek oldu. Bir gün boyunca sokak sokak dolaşarak kağıt ve atık toplayan sanatçı, yaşadığı süreci sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Çelik, paylaşımında emekçilerin zorlu yaşam koşullarına ve görünmeyen mücadelesine dikkat çekti.
Daha önce depremzedelere yaptığı yardımlarla gündeme gelem Çelik, bu kez de yaptığı yeni paylaşımlarla adından söz ettirdi.
Ünlü şarkıcı, Samsun'da geçimini geri dönüşüm malzemeleri toplayarak sağlayan 52 yaşındaki Serpil Hanım ile birlikte bir gün geçirerek dikkat çekici bir farkındalık çalışmasına imza attı.
Sokak sokak gezip kağıt atık topladı
Yaklaşık 27 yıldır kağıt ve geri dönüşüm atıkları toplayarak geçimini sağlayan Serpil Hanım’ın bir gününe eşlik eden Çelik, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte mesaiye başladı. Gün boyu sokakları adım adım gezen sanatçı, kağıtları ayrıştırdı, kartonları taşıdı ve geri dönüşüm malzemelerinin toplanmasına destek verdi.
O anları sosyal medyada paylaştı
Bir günlüğüne Serpil Hanım'ın hayatına misafir olduğunu belirten Çelik, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Bugün Samsun'un sokaklarında, hayatını çöpten kağıt ve geri dönüşüm malzemeleri toplayarak kazanmaya çalışan bir ablamızla birlikteydim. Sabahın erken saatlerinde başladık. Sokak sokak gezdik. Çöp konteynerlerinin başında durduk. Kağıt ayıkladık, karton taşıdık, yük çektik.
Bir günlüğüne onun hayatına misafir oldum. Ben yoruldum...Ama o yorulmaya hakkı yokmuş gibi devam etti. Bir kez daha anladım ki hayat bazen sahnelerde değil, sokak aralarında öğretiyor insana en büyük dersleri. Hepimizin yanından geçip gittiği insanlar var. Belki fark etmiyoruz ama bu ülkenin yükünü sessizce omuzlayan milyonlarca emekçi var.
Bugün topladığımız şey sadece kağıt değildi. Sabır topladık. Mücadele topladık. Hayata tutunma gücü topladık. Serpil Hanım bu ülkede her şeye rağmen emek veren, sabreden, şükreden, alın teri ile hayat mücadelesi veren insanlarımızdan yalnızca biri...."
Çelik'in davranışı takdir topladı
Çelik’in bu anlamlı hareketi sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Takipçileri, sanatçının hem çevre bilincine vurgu yapmasını hem de emekçilerin zorlu yaşam şartlarını gündeme taşımasını takdirle karşıladı. Pek çok kullanıcı, bu adımı örnek bir sosyal sorumluluk davranışı olarak yorumladı.
"Abart" yorumuna cevap verdi
Paylaşımına gelen yorumlara da yanıt veren ünlü sanatçı, yaptığını abartılı bulanlara şu sözlerle karşılık verdi:
"Orucu da açın halinden anlamak için tutuyoruz. Ben de emeği, alın terini ve çabayı görmek, Serpil Hanım'ın yaşadıklarını daha iyi anlayabilmek için bu günü onunla birlikte geçirdim."