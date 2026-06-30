Üretici işçi bulmakta zorlanıyor: Günlük 2 bin 500 TL yevmiyesi var





Yeşilyurt Ziraat Odası Başkanı Doğan Solmaz, geçen yıl yaşanan zirai don nedeniyle, ilçenin özgün tadı ve aromasıyla öne çıkan dalbastı kirazında üretimin olmadığını söyledi.





İlçede yaklaşık 2 bin 800 dönümde dalbastı kirazı üretimi yapıldığını, bu alanda yaklaşık 4 bin 450 çiftçinin faaliyet gösterdiğini belirten Solmaz, bu yıl bahçelerde verimin yüksek olduğunu, hasadın devam ettiğini anlattı.





Solmaz, ilçede bu sezon 900 ila 1100 ton rekolte beklendiğini dile getirerek, "Çiftçi arkadaşlar ve işçilerle şu anda kiraz hasadını yapmaktayız. Kalite ve kalibremiz çok iyi, kirazımızın aroması da çok güzel. Bu sene Allah verdi, rekoltemiz çok iyi. Ağaçlarımız iyi meyve tuttu. Bundan dolayı çiftçilerimizin yüzü gülüyor" dedi.