Yazın gelmesiyle çocukların elinden düşmüyor ama zararı faydasından çok: ‘Dondurmalardaki katkı maddeleri dikkat eksikliğine yol açabilir'

Ailelere tavsiyelerde bulunan Prof. Dr. Akgün, “Benim önerim, katkı maddesi içermeyen, güvenilir üreticilerin ürettiği dondurmaların tercih edilmesi yönünde. Bu tür dondurmalarda günlük süt ve doğal şeker kullanılır, koruyucu ve kıvam artırıcı maddeler bulunmaz. Lezzet açısından da çok daha iyi oluyor. İmkânı olan aileler evde de doğal malzemelerle dondurma yapabilir. Hazır dondurmalardaki katkı maddelerinin etkileri kümülatif yani birikici olabilir. Çocuklar neredeyse her gün hazır dondurma tüketebiliyor. Bu da uzun vadede ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu nedenle ailelerin bu konuda daha bilinçli hareket etmeleri çok önemli” diye konuştu.







