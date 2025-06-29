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Yazın gelmesiyle çocukların elinden düşmüyor ama zararı faydasından çok: ‘Dondurmalardaki katkı maddeleri dikkat eksikliğine yol açabilir'

Yazın gelmesiyle çocukların elinden düşmüyor ama zararı faydasından çok: ‘Dondurmalardaki katkı maddeleri dikkat eksikliğine yol açabilir'

10:1229/06/2025, Pazar
DHA
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Hazır dondurmalardaki katkı maddelerinin, çocuklarda dikkat eksikliği ve davranış bozukluklarına yol açabildiğini söyleyen Çocuk Nefrolojisi Uzmanı Prof. Dr. Cihangir Akgün, “Çocuğunuzun en sevdiği o rengarenk dondurma, düşündüğünüzden daha fazlasını içeriyor olabilir” dedi.

 Çocuk Nefrolojisi Uzmanı Prof. Dr. Cihangir Akgün, hazır dondurmaların içindeki koruyucular ve yapay tatlandırıcıların çocuklarda dikkat eksikliği, davranış bozukluğu ve alerjik reaksiyonlar gibi istenmeyen sorunlara neden olabildiğini belirtti

Market ve bakkallarda satılan hazır dondurmaların raf ömrünü uzatmak ve kıvamını artırmak amacıyla birçok katkı maddesi içerdiğine dikkat çeken Prof. Dr. Akgün, “Bu ürünlerde kullanılan koruyucular ve yapay tatlandırıcılar çocuklarda dikkat eksikliği, dikkat dağınıklığı ve davranış bozukluklarına sebep olabilir. Ayrıca alerjik reaksiyonlara da yol açabilir. Yapılan bilimsel çalışmalar da bu yönde sonuçlar ortaya koymuştur. Hazır dondurmalarda süt yerine süt tozu ve doğal şeker yerine glikoz şurubu kullanılıyor. Yine doğal şeker yerine glikoz şurubu kullanılıyor ve kıvam arttırıcı maddeler de ekleniyor. Bunlar çocukların sağlığı üzerinde olumsuz etkiler oluşturabiliyor” diye konuştu.




Ailelere tavsiyelerde bulunan Prof. Dr. Akgün, “Benim önerim, katkı maddesi içermeyen, güvenilir üreticilerin ürettiği dondurmaların tercih edilmesi yönünde. Bu tür dondurmalarda günlük süt ve doğal şeker kullanılır, koruyucu ve kıvam artırıcı maddeler bulunmaz. Lezzet açısından da çok daha iyi oluyor. İmkânı olan aileler evde de doğal malzemelerle dondurma yapabilir. Hazır dondurmalardaki katkı maddelerinin etkileri kümülatif yani birikici olabilir. Çocuklar neredeyse her gün hazır dondurma tüketebiliyor. Bu da uzun vadede ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu nedenle ailelerin bu konuda daha bilinçli hareket etmeleri çok önemli” diye konuştu.



#dondurma
#çocuk
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