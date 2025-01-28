Ana maddesi zerdeçal olan altın süt, çok çeşitli sağlık sorunları için doğal bir ilaç olarak kullanılıyor. Eklem iltihaplanmasından, bağışıklık sisteminizi güçlendirmeye, kalp ve kardiyovasküler sistemden, kilo vermeye kadar bir çok hastalığa şifa olan altın süt, insan vücudu için mükemmel bir hazine görevi görüyor. Zerdeçalın kanser karşıtı özelliklere sahip olduğuna dair yapılan araştırmalar altın sütün kansere etkisini bir kez daha kanıtlıyor. İşte Altın sütün faydaları ve yapılışı...
Altın süt nedir?
Altın süt, insan vücudunun en özel hazinesi olarak biliniyor. Zerdeçaldan yapılan ve lezzetli bir içecek olan altın sütün faydaları saymakla bitmiyor.
Altın sütün faydaları neler?
Altın sütün anti-enflamatuar özellikleri, eklem iltihabını ve ağrısını doğal olarak azaltmak gibi birçok artritik durumu tedavi etmek için yararlıdır
Sindirimi güçlendirir
Zerdeçal, asit reflüsü (mide ekşimesi) ve hazımsızlık gibi birçok gastrointestinal rahatsızlığın semptomlarını azaltmaya yardımcı olan altın sütün faydalarından biri de sindirim sistemini iyileştirmeye yardımcı olmasıdır.
Kardiyak fonksiyonu iyileştirir
Altın süt yapmak için zerdeçal ve hindistan cevizi yağını birleştirmenin önemli bir faydası da kalp fonksiyonlarını iyileştirme potansiyelidir.
Kan dolaşımını destekler
Altın süt kan dolaşımını iyileştirmeye ve damarlarınızı ve arterlerinizi sağlıklı tutmaya yardımcı olur.
Kansere karşı etkilidir
Zerdeçalın sağlık açısından bildirilen birçok faydasından biri de kanserin önlenmesindeki rolüdür. Kurkuminin anti-enflamatuar özelliklerinin çeşitli kanserlere karşı etkili olabileceği görülmektedir.
Bağışıklık Sisteminizi Güçlendirir - Kilo kaybına yardımcı olur
Bağışıklık sisteminize çok ihtiyaç duyduğu desteği vermek için hindistan cevizi yağı ile zerdeçallı altın süt için. Bu sarı sütü düzenli olarak içerseniz, enfeksiyonları önlemeye ve vücudunuzu sağlıklı tutmaya yardımcı olabilirsiniz. Kilo vermeye çalışıyorsanız, belinizi inceltmeye yardımcı olması için düzenli olarak sarı süt içmeyi deneyin. Altın sütün içindeki hindistan cevizi yağı ve zerdeçal kombinasyonu metabolizmanızı hızlandırdığı, açlık hissini azalttığı ve yağların daha hızlı yakılmasına yardımcı olduğu için fazla kilolardan kurtulmanıza yardımcı olabilir.
Kolesterolü düşürür - Kan şekerini kontrol eder
Zerdeçal ve Hindistan cevizi yağı ile yapılan altın sütün sağlık açısından önemli bir faydası da kolesterolü düşürmesidir. Aynı zamanda diyabeti diyetle kontrol ediyorsanız, düzenli olarak altın zerdeçal sütü içmek kan şekeri seviyenizi kontrol etmenize yardımcı olabilir. Düzenli zerdeçal ve hindistan cevizi yağı alımı insülin seviyelerindeki artışları önler ve diyabet semptomlarını yönetmeye yardımcı olabilir.
Beyin fonksiyonlarını geliştirir
Altın sütün en önemli faydalarından biri de beyin fonksiyonlarını iyileştirmesidir. Zerdeçalın antioksidan etkisi, bunama ve Alzheimer hastalığı gibi dejeneratif beyin hastalıklarını önlemeye yardımcı olur. Ayrıca hafızayı güçlendirmeye ve anksiyete belirtilerini azaltmaya da yardımcı olabilir.
Doğal antidepresandır - Stresi azaltır
Altın süt, hafif depresyon ve anksiyete belirtilerini hafifletmeye bile yardımcı olabilir. Zerdeçal özleri, ruh halinizi iyileştirmeye ve olumsuz düşünce ve duygularla daha iyi başa çıkmanıza yardımcı olabilecek antidepresan özelliklere sahiptir. Altın sütün kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlamasının bir başka yolu da stresi azaltma ve ruh halinizi iyileştirme yeteneğidir. Stres hepimizin günlük faaliyetlerimizde başa çıkmak zorunda olduğumuz bir şeydir, ancak çok fazla uzun süreli stres de genel olarak sağlığınız üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olabilir. Altın süt tarifindeki hem zerdeçal hem de hindistan cevizi yağının anti-stres etkisi, beyninizin işlevini artırmaya yardımcı olabilir.
Altın Süt nasıl yapılır, Altın Süt Macunu Tarifi...
Altın süt macunu için gerekli malzemeler ve yapılışı;
1/2 bardak temiz su
1/4 fincan toz zerdeçal
1/2 çay kaşığı karabiber
İçinde su bulunan tencereyi orta ateş ayarına getirin. Zerdeçal ve karabiber ekleyin ve pürüzsüz bir macun oluşturmak için iyice karıştırın. Macunun iyice pişmesi için 7 ila 9 dakika hafifçe pişirin. Sarı macun çok kuru olursa biraz daha su ekleyebilirsiniz. Altın macunu soğumaya bırakın ve hava geçirmez kapaklı cam bir kapta saklayın.
Altın Süt tarifi
Altın süt için gerekli malzemeler;
Damak tadınıza bağlı olarak 1/4 - 1/2 çay kaşığı zerdeçal tozu
1 su bardağı badem sütü veya hindistan cevizi sütü (organik inek sütü veya kenevir sütü, pirinç sütü veya yulaf sütü gibi diğer süt ikamelerini de kullanabilirsiniz)
1 çay kaşığı rafine edilmemiş işlenmemiş hindistan cevizi yağı
Biraz bal (veya akçaağaç şurubu, stevia gibi başka bir doğal tatlandırıcı kullanın)
Altın süt yapılışı, tarifi;
Süt ve zerdeçal tozunu bir tencereye koyun ve orta ateşte pişirin.
Karışımı buharlaşana kadar ısıtın ancak kaynatmayın. Bazı tariflerde karışımın kaynatılması istenir ancak uzun süreli ısı aktif bileşen kurkumini yok edebilir
Ateşten alın ve sarı sütün soğumasını bekleyin. Bal ve yağ ekleyin.
Yağ ilavesi, size sağlıklı yağlar sağlayarak, eklem yağlanmasına yardımcı olarak ve hücresel işlevi teşvik ederek altın sütün sağlığa faydalarını artırır. Yağ ayrıca zerdeçal emilimini de artırır.