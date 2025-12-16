Yeni yılda o hatanın bedeli 200 bin TL: Aman dikkat ehliyetiniz elden gidebilir

6 KEZ İHLAL EDENİN EHLİYETİ İPTAL





Ayrıca bir yıl içinde 6 kez kırmızı ışık ihlali yapanların ehliyeti tamamen iptal edilecek. Sahte plaka kullananlara 140 bin TL, ehliyetsiz araç kullananlara ise 40 bin TL ceza uygulanacak. Hız cezalarında ise yüzdelik dilim yerine, sınırı aşan her kilometre için artan kademeli sistem devreye girecek.