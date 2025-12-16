Yeni yılda o hatanın bedeli 200 bin TL: Aman dikkat ehliyetiniz elden gidebilir

"Yeni yılda trafikte hata yapanın cebi yanacak. Karayolları Trafik Kanunu’nda yapılması planlanan kapsamlı değişiklikle birlikte, kural ihlallerinin bedeli hiç olmadığı kadar ağırlaşıyor. Özellikle polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçanlar ve kırmızı ışık ihlalini alışkanlık haline getirenler için rekor cezalar yolda. Meclis'e sunulacak teklif yasalaştığında, 200 bin TL'yi bulan idari para cezaları ve süresiz ehliyet iptalleri devreye girecek
Yeni yılda Meclis gündemine gelecek düzenleme ile trafik cezaları sil baştan değişiyor. Ehliyete el koyma şartları ağırlaşırken, hız sınırını aşanlara uygulanacak sistem tamamen yenileniyor. İşte 2026’da uygulanması planlanan rekor cezalar...
YENİ YILDA UYGULAMAYA GEÇECEK
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), yeni yılda Karayolları Trafik Kanunu’nda köklü değişiklikler yapmaya hazırlanıyor. İnsan hayatını hiçe sayan sürücülere karşı "sıfır tolerans" ilkesiyle hazırlanan taslakta, hem araç bağlama hem de ehliyet iptali gibi sert tedbirler yer alıyor.
'DUR' İHTARINA UYMAYANA 200 BİN TL CEZA
Düzenlemenin en dikkat çeken maddesi ise polisin "dur" ihtarına uymayanlara yönelik. Kaçan sürücülere tam 200 bin TL idari para cezası kesilmesi öngörülüyor.
Alkollü Sürücüye Kademeli Ceza Alkollü araç kullanımıyla mücadelede cezalar katlanarak artacak. 0,50 promil üzerinde alkollü yakalananlara uygulanacak tarife şöyle:
1. Yakalanma: 25 bin TL ceza ve 6 ay ehliyete el koyma.
2. Yakalanma (5 yıl içinde): 50 bin TL ceza ve 2 yıl ehliyete el koyma.
3. Yakalanma: 150 bin TL ceza ve 5 yıl ehliyete el koyma.
6 KEZ İHLAL EDENİN EHLİYETİ İPTAL
Ayrıca bir yıl içinde 6 kez kırmızı ışık ihlali yapanların ehliyeti tamamen iptal edilecek. Sahte plaka kullananlara 140 bin TL, ehliyetsiz araç kullananlara ise 40 bin TL ceza uygulanacak. Hız cezalarında ise yüzdelik dilim yerine, sınırı aşan her kilometre için artan kademeli sistem devreye girecek.