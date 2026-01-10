Yeşilçam'dan simit tezgahına: 100'den fazla yapımda rol aldı! Bülent Katıoğlu'nun yürek burkan yaşam mücadelesi

"Çocuk yaşta Yeşilçam’a adım attım"





Gaziantep doğumlu olduğunu, ilköğretim yılları ve çocukluğunun İstanbul’da geçtiğini anlatan Katıoğlu, sinema serüveninin çok erken yaşlarda başladığını belirterek, "O zaman Yeşilçam’a ayak bastım. Figüran olarak başladım, belli yıllardan sonra diyaloglu roller almaya başladım. Birçok dizi ve filmde oynadım" diyen Katıoğlu, kariyeri boyunca 100’ün üzerinde yapımda rol aldığını ifade etti.