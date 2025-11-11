11. YARGI PAKETİ SON DAKİKA AÇIKLAMALAR: 11. yargı paketi ne zaman çıkacak, infaz düzenlemesi var mı, Meclis açıklaması geldi mi?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, uzun süredir kamuoyunun gündeminde yer alan 11. Yargı Paketi’ne ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç’un duyurduğu taslak metin, milletvekillerine iletildi. Yeni düzenlemeyle birlikte, 15 yaşını geçen ancak 18 yaşını doldurmamış kişiler için ağırlaştırılmış müebbet yerine verilen hapis cezalarının üst sınırı 27 yıla çıkarılıyor. Peki, 11. Yargı Paketi ne zaman Meclis gündemine gelecek, infaz düzenlemesi var mı?

1 /6 Yargı sisteminde köklü değişiklikler içeren 11. Yargı Paketi taslağı tamamlandı. Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan düzenleme, AK Parti milletvekillerine gönderildi. Taslağa göre, 15-18 yaş arası sanıklar için ceza üst sınırı artırılıyor, infaz sürelerine ilişkin yeni hesaplamalar getiriliyor. Peki, 11. Yargı Paketi TBMM’ye sunuldu mu, yürürlük tarihi belli mi?

2 /6 11. YARGI PAKETİ ÇIKTI MI, MECLİS'E SUNULDU MU? 11. Yargı Paketi'ne dair açıklamada bulunan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Adalet Bakanlığıyla konuya ilişkin çalışmaların devam ettiğini ifade etti.

3 /6 11. YARGI PAKETİ NE ZAMAN ÇIKACAK? 11. yargı Paketi'ne ilişkin konuşan Güler, "Önümüzdeki haftalarda da bunu tamamlamak suretiyle Meclis Başkanlığımıza sunmuş olacağız." ifadelerini kullandı.

4 /6 11. YARGI PAKETİNDE İNFAZ DÜZENLEMESİ VAR MI? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 11. yargı paketi ile ilgili çalışma taslağını milletvekillerine gönderdiklerini belirterek, "Orada, bizim çalışmalarımızda 3 önemli husus öne çıkıyor. Birincisi toplumsal huzur ve barışı bozmaya yönelik suçlarda alınabilecek tedbirler." ifadelerini kullandı. Bakan Tunç meskun mahalde silah atma, trafikte yol kesme, bilişim suçlarının önlenmesi, sanal bahis ve kumar, çocukların suçtan korunması gibi önemli düzenlemelerin 11. yargı paketinde yer aldığını açıklamıştı.

5 /6 12. YARGI PAKETİNİN TASLAĞI MECLİS GRUBUNA ARZ EDİLDİ! Bakan Tunç, 12. yargı paketinin ise hukuk davalarıyla ilgili olacağını belirtti: "41 maddelik 12. Yargı Paketi'nin taslağını Meclis grubumuza arz ettik. Ondan sonra 13 gelecek. Yargı reformu süreklidir, ihtiyaçlar geliştikçe, talepler geldikçe biz mevzuatımızı iyileştirmek noktasında Meclisimize her türlü desteği vermeye devam edeceğiz."