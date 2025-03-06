2000-2008 arası SGK girişi olanlara erken emeklilik gelecek mi? 3600 - 4500 - 5400 günle emeklilik şartları neler?

2000 ve 2008 yılları arasında ilk defa sigortalı işe başlayan milyonlarca kişi için EYT ve kademeli erken emeklilik umutları yeşeriyor! Son gelişmelere göre, bu tarihler arasında sigortalı olanlar için prim ve yıl şartlarını içeren yeni bir düzenleme masada. Kadınlar için emeklilik yaşı 58, erkekler için 60 olarak belirlenmiştir.