235.000 TL peşinat ile ev sahibi olmak mümkün! TOKİ ödeme detaylarını tek tek açıkladı

TOKİ, ev sahibi olmanın zorlaştığı bu dönemde vatandaşlara büyük bir fırsat sunarak, yeni bir konut projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında, 3+1 daireler uygun fiyatlarla satışa çıkarılacak. Vatandaşlar, bu dairelere 235 bin lira peşinat ödeyerek sahip olabilecek. Bu düzenleme, düşük gelirli vatandaşların konut sahibi olmasını kolaylaştırmayı hedefliyor. Satış koşulları ve detaylar TOKİ'nin resmi internet sitesinde açıklanacak.

1 /6 Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), konut sahibi olmayı kolaylaştırmak amacıyla Türkiye genelinde yeni bir projeyi devreye aldı. Bu proje kapsamında, uygun fiyatlarla konut almak isteyen vatandaşlar için çeşitli illerde konutlar inşa edilecek. Dar ve orta gelirli vatandaşları ev sahibi yapmayı amaçlayan TOKİ, düşük peşinat ve uzun vadeli ödeme seçenekleri sunarak konut alımını kolaylaştırmayı hedefliyor. Projeye ilişkin detaylar ve başvuru koşulları TOKİ'nin resmi internet sitesinde yayınlanacak.

2 /6 Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), konut sahibi olmak isteyenler için yeni bir adım attı. Buna göre, uygun fiyatl ile konut almayı hedefleyen projenin kapsamında, Türkiye'nin farklı illerinde hayata geçirilecek.

3 /6 326 KONUT SATIŞA SUNULACAK Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki Kocadere Mahallesi'nde başlayan projede, toplam 326 konut satışa sunulacak. Peki, TOKİ konut projesine başvurular nereden yapılacak? İşte tüm detaylar...

4 /6 TOKİ'NİN İNTERNET SİTESİNDE BAŞVURULAR YAPILABİLİR Projede 3+1 daire seçenekleri sunuluyor. Daireler için belirlenen peşinat tutarı yüzde 10 olarak hesaplanırken, zemin kat dairelerde bu tutar 235 bin TL, üst kat dairelerde ise 264.960 TL’ye kadar çıkabiliyor.

5 /6 Konut bedelinin kalan kısmı için ise 180 aya kadar vade imkanı sağlanıyor. Aylık taksit ödemeleri 11.755 TL olarak belirlendi.