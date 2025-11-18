3600 EK GÖSTERGE SON GELİŞMELER 18 KASIM: Maaşlar baştan sona değişecek! 3600 ek gösterge ne zaman Meclis'e gelecek?

Kamu personel sisteminde uzun süredir gündemde olan 3600 ek göstergeye ilişkin tartışmalara Anayasa Mahkemesi son noktayı koydu. Uygulamada adaletsizlik yarattığı belirtilen düzenleme hakkında alınan karar, özellikle göreve yeni başlayan memurları doğrudan ilgilendiriyor. Mahkeme, kararını eşitlik ilkesi doğrultusunda verirken, bu gelişme memur maaşları ve emeklilik haklarında yeni düzenlemeleri gündeme taşıdı. Peki bu karar kimleri kapsayacak?
Kamu personel sistemiyle ilgili en kritik başlıklardan biri olan 3600 ek göstergeye dair dikkat çeken bir yargı kararı açıklandı. Anayasa Mahkemesi, memurlar arasında eşitsizlik yarattığı gerekçesiyle düzenlemeyi masaya yatırdı ve uygulamada dengenin sağlanması gerektiğini vurguladı. Yeni karar, özellikle göreve yeni başlayan memurların maaş ve emeklilik durumlarında önemli etkiler yaratabilir. Peki, düzenlemenin kapsamı ne olacak?
3600 EK GÖSTERGE KARARI NELERİ DEĞİŞTİRECEK?
Yeni memurların hem aktif çalışma dönemindeki aylıklarını hem de emeklilik maaşlarını etkileyecek önemli bir karar kamuoyuna duyuruldu. Mevcut düzenlemede yalnızca 15 Ocak 2023 öncesi atanan memurların yararlandığı 3600 ek gösterge uygulaması, Anayasa Mahkemesi tarafından eşitlik ilkesine aykırı bulunarak iptal edildi. Bu kritik karar, 6 ay sonra yürürlüğe girecek.
Temmuz 2022’de yürürlüğe giren yasa kapsamında, öğretmen, hemşire, polis ve din görevlileri gibi belirli meslek gruplarına 3600 ek gösterge imkânı tanınmıştı. Daha sonra kapsam genişletilmiş ve tüm kamu çalışanları kapsama alınmıştı. Ancak ilgili kanunun geçici maddesi gereği, bu artış yalnızca 15 Ocak 2023’ten önce göreve başlayan memurları kapsıyordu. Sonradan göreve başlayan memurlar kapsam dışında kalmıştı.
Anayasa Mahkemesi'nin kararıyla birlikte bu ayrım ortadan kalktı. Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, Milliyet'e yaptığı açıklamada, düzenlemenin Genel İdare Hizmetleri sınıfında yer alan memurları da içerdiğini belirtti. Bu sınıfta yer alanlar arasında il müdürleri, infaz koruma memurları, maliye müfettişleri, şube müdürleri gibi birçok görevli bulunuyor. Karar sonrası 15 Ocak 2023’ten sonra göreve başlayan memurların brüt maaşlarında 607,53 TL, net maaşlarında ise 431,35 TL artış bekleniyor. Ayrıca, bu kişilerin 30 yıl hizmet verdikten sonraki emekli aylıklarında da 486,02 TL artış olacak.
5510 Sayılı Kanun’a tabi olan memurların emekli maaşları 2.916 TL yükselirken, 5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanunu'na tabi olanlar için bu artış 11.158 TL’ye kadar çıkabiliyor. Bu fark, tazminat yansıtma oranlarının da dikkate alınmasıyla oluşuyor.
15 Ocak 2023 sonrası atanan memurlara geçmişe dönük ödeme yapılıp yapılmayacağı ise yeni bir yasal düzenleme ile netlik kazanacak. AYM’nin kesin hükmü sonrasında gözler şimdi gelecek resmi açıklamada.
Anayasaya göre AYM kararları yasama, yürütme ve yargı organları ile idari makamları bağlayıcı nitelikte. Bu kapsamda, hem maaş artışları hem de emekli ikramiyelerinde artış öngörülüyor. 3600 ek gösterge, memurların hizmet yılına, görev unvanlarına ve sorumluluklarına doğrudan etki eden bir unsur olarak öne çıkıyor.
Emekli ikramiyesi hesaplamalarında memurun unvanı, derece ve kademesi gibi kriterlerin yanı sıra ek gösterge de dikkate alınıyor. Bu yönüyle, AYM’nin verdiği karar sadece maaşlara değil, aynı zamanda ikramiyelere de olumlu yansıyacak.