"3600 ek gösterge ne zaman Meclis'ten geçecek, onaylandı mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yaklaşık 5,5 milyon memuru ilgilendiren 3600 ek gösterge düzenlemesi, Meclis'te gündemde. 15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe giren düzenleme ile, çalışan ve emekli kamu personellerinin ek göstergeleri yeniden düzenlenecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, konuyla ilgili müjdeyi verdi. 3600 ek gösterge düzenlemesinin 2. Torba Yasa'da yer alıp almayacağı ve Meclis'ten ne zaman geçeceği ise merak ediliyor. Ek gösterge düzenlemesinin kimlere verileceği ve detayları hakkında daha fazla bilgi, yasal süreçler tamamlandığında açıklanacak.

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2 / 9 "3600 ek gösterge ne zaman onaylanacak? 3600 ek gösterge Meclis'e geldi mi, torba yasada olacak mı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Birinci dereceye yükselen memurlar için uygulanacak 3600 ek gösterge düzenlemesi, 2. Torba Yasa'da yer alması bekleniyor. Meclis'e sunulması planlanan bu düzenleme hakkında şu an için kesin bir tarih veya Meclis'ten geçiş durumu hakkında bilgi bulunmamakta. Son gelişmeler ve düzenlemenin Meclis'teki durumu için resmi duyuruları takip etmek gerekecek.

3 / 9 3600 EK GÖSTERGE MECLİS GÜNDEMİNDE! 3600 ek gösterge konusu Türkiye Büyük Millet Meclisine taşındı. Konya milletvekili Barış Bektaş, 3600 ek gösterge konusunda Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan tarafından cevaplandırılmak üzere soru önergesi verdi.Meclis tatile girdiği için 3600 ek göstergeye yeni detaylar geldiğinde yer vereceğiz.

4 / 9 3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÇIKACAK? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, daha önce konu ilgili açıklamada bulunmuş ve konuşmasında şu ifadelere yer vermişti: "15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe giren 3600 Ek Gösterge Düzenlemesi ile çalışan emekli 5,3 milyon kamu personeli ve bunların hak sahiplerinin ek göstergelerinin yeniden düzenlemesini sağladık. Bununla beraber birinci dereceye yükselen devlet memurlarımız için 3600 ek gösterge düzenlemesini de hükumet olarak en kısa sürede hayata geçireceğiz."

5 / 9 Torba Yasa'nın tüm maddelerinin Meclis'ten geçmesiyle birlikte 3600 ek gösterge düzenlemesinin hayata geçirilmesi bekleniyor.

6 / 9 3600 EK GÖSTERGE TORBA YASADA VAR MI? Torba yasa ile birlikte 90 bin taşerona kadro, 3600 ek gösterge, ev hanımlarına emeklilik ve ekonomik olarak atılacak birçok konunun görüşülmesi bekleniyor

7 / 9 3600 EK GÖSTERGE KİMLERE VERİLECEK? 3600 ek gösterge düzenlemesiyle yaklaşık 5,3 milyon memuru ilgilendiren yasa, memurların unvan, görev sorumluluk ve hizmet, maaş hesaplarında büyük role sahip olacak.

8 / 9 Daha önce açıklamalarda bulunan Sosyal Güvenlik Kurumu Başuzmanı Karakaş, 3600 ek göstergeyle ilgili "1'inci dereceye yükselen memurların 30 yıllık hizmet süresini doldurdukları takdirde emeklilik maaşlarına en az 4 bin 500 lira, emeklilik