7200 gün emeklilik için şartları açıklandı: EYT'den sonra yeni emeklilik yasası müjdelendi! 1999 sonrası SGK girişi olanlar dikkat

Milyonlarca Bağ-Kur'lu vatandaşın merakla beklediği prim indirimi yeniden gündeme geldi. Yasal düzenlemenin önümüzdeki dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulması bekleniyor. Bu düzenleme ile Bağ-Kur'lu vatandaşlar primlerini daha düşük bir oranla ödeyebilecek. Peki yeni prim indirimi nasıl uygulanacak ve kimler bu indirimden yararlanabilecek? İşte merak edilen açıklamalar.
Bağ-Kur sigortalılarını yakından ilgilendiren prim indirimi konusu, yeniden gündemin ön sıralarına taşındı. Sosyal güvenlik sisteminde köklü değişiklikler yapılması beklenirken, Bağ-Kur’lular için daha avantajlı prim koşullarını içeren bir yasal düzenleme hazırlanıyor. Hükümet kaynaklarından edinilen bilgilere göre, prim indirimiyle ilgili tasarının yakın zamanda TBMM'ye sunulması planlanıyor. Düzenleme yürürlüğe girdiğinde hem prim ödeme yükü hafifleyecek hem de emeklilik için gereken gün sayısı bazı kesimler için düşürülebilecek. Gözler şimdi detayların netleşmesinde.
BAĞ-KUR'LULARA ERKEN EMEKLİLİK YOLU AÇILIYOR: PRİM ŞARTI DÜŞÜRÜLECEK
Bağ-Kur’lu milyonlarca vatandaş için emeklilik yolunda önemli bir adım daha atılıyor. Uzun süredir gündemde olan prim gün sayısının düşürülmesine yönelik düzenlemenin, yakın zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulması bekleniyor. Bu değişiklik, özellikle küçük esnaf ve çiftçiler için erken emeklilik imkânı sağlayacak.
PRİM GÜNÜ ŞARTI DEĞİŞİYOR
Mevcut düzenlemeye göre, Bağ-Kur kapsamında emekli olmak isteyen kadın ve erkeklerin 9.000 gün prim ödemesi gerekiyor. Yeni yasal düzenlemeyle bu sürenin 7.200 güne düşürülmesi planlanıyor. Böylece Bağ-Kur’lular, 1.800 gün daha az prim ödeyerek yaklaşık 5 yıl daha erken emekli olabilecek.
KİMLER YARARLANACAK?
Düzenleme özellikle basit usulde vergilendirilen, 10’dan az çalışanı bulunan küçük esnaf ve çiftçiler için geçerli olacak. Bakkal, berber, terzi, kasap gibi meslek gruplarının bu indirimden faydalanması bekleniyor. Ancak, nihai kapsam ve detaylar yasa teklifi Meclis’ten geçtikten sonra netleşecek.
İHYA İLE EMEKLİLİK MÜMKÜN OLACAK
Daha önce prim ödememiş ya da sigortalılığı dondurulmuş olan Bağ-Kur’lular da düzenlemeden yararlanabilecek. Bu kişiler, “ihya” yöntemiyle eksik prim günlerini geriye dönük olarak ödeyerek emeklilik hakkı kazanabilecek. Bu sayede geçmişte ödenmemiş prim borçları yeniden yapılandırılarak sisteme dâhil edilecek.
YAŞ ŞARTI DEVAM EDİYOR
Prim indirimi, erken emeklilik imkânı sunsa da yaş şartı değişmeyecek. Kadınlar için 58, erkekler için ise 60 yaş kriteri geçerli olacak. Bu yaşlar, 1 Mayıs 2008 sonrası sigortalı olanlar için kademeli olarak 65’e kadar çıkabilecek. Dolayısıyla 7.200 günü tamamlayanlar, emeklilik yaşını beklemeye devam edecek.
EYT'Lİ BAĞ-KUR'LULARA AVANTAJ
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi kapsamında 8 Eylül 1999 öncesi sigortalı olan Bağ-Kur’lular da bu indirimden faydalanabilecek. 9.000 gün yerine 7.200 günle emekli olabilecek bu grup, yaş beklemeden emekliliğe başvuru hakkı kazanacak. Bu, özellikle prim gününü doldurmuş EYT’liler için önemli bir fırsat anlamına geliyor.
FARKLI KURUMLARDA ÇALIŞANLAR NE YAPACAK?
Birden fazla kurumdan sigorta primi ödeyenler için emeklilik hesabı, son 7 yıllık prim günlerine göre belirlenmeye devam edecek. Hangi kurumda daha fazla prim yatırılmışsa, o kurumun emeklilik şartları geçerli olacak. Bu konuda herhangi bir değişiklik öngörülmüyor.
BAŞVURU NASIL OLACAK?
Prim indirimi düzenlemesi yasalaştığında, 7.200 günü dolduranlar için emeklilik hakkı otomatik olarak doğacak. Ancak, emekli olabilmek için yaş şartını da tamamlamak gerekecek. Yaş şartını sağlayan kişiler, SGK’ya başvurarak emeklilik işlemlerini başlatabilecek.