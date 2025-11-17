A101 20 Kasım kataloğu çıktı: Bu hafta A101'e çekme karavan, Tiny House ve Tv ürünleri geliyor

A101'in 20 Kasım aktüel ürünler listesi belli oldu. Bu hafta teknolojiden kamp yaşamına kadar geniş bir yelpazede sürpriz ürünler raflarda yerini alacak. Kataloğun en çok konuşulan ürünü ise uygun fiyatlı çekme karavan ve Tiny House modelleri oldu. İşte A101’in 20 Kasım aktüel ürünleri ve dikkat çeken indirim fırsatları…

A101, 20 Kasım Perşembe günü geçerli olacak yeni aktüel ürünler kataloğunu yayımladı. Haftanın en dikkat çekici ürünleri arasında çekme karavan ve 6500 Flat Tiny House modeli yer alıyor. Kamp ve karavan tutkunlarına hitap eden bu ürünlerin yanında televizyonlar, elektronik cihazlar, termoslar, dizel ısıtıcılar ve birçok teknoloji ürünü de indirime giriyor. "A101'de bu hafta neler var?" sorusu, katalogla birlikte yanıtını buldu.

Bu haftaki kataloğun önemli başlıklarından biri "Dünya TV Günü" özel fırsatları oldu. Toshiba, Grundig ve Onvo gibi markaların büyük ekran televizyonları cazip fiyatlarla satışa çıkıyor. Ayrıca kulaklık ve hoparlör kategorisinde GoSmart imzalı ürünler dikkat çekerken, sıcak içecek keyfini sevenler için Stanley termos çeşitleri de raflarda yerini alıyor.

İŞTE 20 KASIM A101 ALDIN ALDIN KATALOĞU

Toshiba 65UV2363DT 65" UHD VIDAA TV – ₺24.999

Toshiba 50UV2363DT / 50V1563DT 50" 4K UHD VIDAA TV – ₺15.999

Grundig 55 GUJ 7100 55" Smart 4K UHD Google TV – ₺21.999

Onvo 32V1B0F2HA 32" Frameless HD Android LED TV – ₺6.299

Onvo 40VQ80F2FA 40" Frameless FHD Android QLED TV – ₺7.999

GoSmart GS-BT-20 Bluetooth Kafaüstü Kulaklık – ₺439

GoSmart GS-BTS-32 Bluetooth Hoparlör – ₺349

GoSmart GS-TWS-25 Bluetooth Kulakiçi Kulaklık – ₺299

Trax Mobil M24304 4'ü 1 Arada Kablosuz Bluetooth Hoparlör – ₺799

HiKING A49 4/128 GB Cep Telefonu – ₺5.299

4 /9 Escamp 6500 Flat Tiny House – ₺385.000

Erba Karavan 4.00 Çekme Karavan – ₺299.000

Sensation Taşınabilir Dizel Isıtıcı 5 kW – ₺6.799

Sensation Sabit Dizel Isıtıcı 5 kW – ₺5.799

Stanley AeroLight Termos Bardak 0.47 L – ₺1.399

Stanley Klasik Pamalanz Çelik Termos Bardak 0.35 L – ₺1.199

Stanley IceFlow Flip Pipetli Termos Bardak 0.89 L – ₺1.799

