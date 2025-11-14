6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen ve "Asrın Felaketi" olarak adlandırılan depremler, Türkiye’nin dört bir yanında büyük yıkımlara yol açtı. Ancak afet sonrası Türkiye, hızla toparlanmak için önemli adımlar attı. Türkiye Afet Sonrası İyileştirme Planı (TASİP) kapsamında, depremzedelere yönelik başlatılan konut yapım çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Adana, Adıyaman, Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kayseri, Malatya, Osmaniye, Sivas, Şanlıurfa ve Tunceli illerinde yapımı tamamlanan 45 bin 342 deprem konutları 15 Kasım Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla kura çekimi ile hak sahiplerine teslim edilecek. En yüksek teslimat 21.760 ile Malatya için yapılacak. Kura çekimi AFAD'ın resmi YouTube hesabı üzerinden canlı olarak izlenebilecek. 45 bin deprem konutları kura çekimi kesin sonuçları ise e-Devlet'in AFAD sayfası üzerinden ilan edilecek.