Deprem bölgelerinde yapımı tamamlanan 42.060 konut ile 3.282 iş yeri için 15 Kasım Cumartesi günü kura çekimiyle hak sahiplerine verilecek. AFAD'ın YouTube kanalından canlı yayınlanacak kura çekiminin ardından kesinleşen sonuçlar e-devlet sistemindeki AFAD sayfasından ilan edilecek. Adana, Adıyaman, Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kayseri, Malatya, Osmaniye, Sivas, Şanlıurfa ve Tunceli illerindeki deprem konutları için hak sahipleri için kura çekimi ve anahtar teslim töreni Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşecek. En yüksek teslimat ise 21 bin 760 konut/işyeri ile Malatya için olacak. Peki AFAD deprem konutları kura çekimi ne zaman, nasıl izlenir? İşte deprem konutları canlı yayın izleme bilgileri ve resmi açıklamalar...
Asrın felaketinden, asrın birlikteliğine
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; deprem bölgesindeki inşa çalışmaları kapsamında 45 bin 342 ev ve iş yerini daha tamamladı. 350 bininci konutun teslim töreni, 15 Kasım'da Adıyaman'da düzenlenecek 'Memleket Aşkıyla 350 Bin Yuva Tamam' sloganıyla gerçekleştirilecek. Törende en yüksek teslimat, 21 bin 760 ile Malatya'da gerçekleşecek. Hatay'da ise teslim edilen konut sayısı 100 bine yaklaşacak.
350 bin bağımsız bölüm depremzedelere teslim edilecek
AFAD tarafından yürütülen iyileştirme çalışmalarının bir parçası olarak, deprem bölgelerinde yapımı tamamlanan toplam 350.178 bağımsız bölüm, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hak sahiplerine teslim edilecek.
AFAD deprem konutları kura çekimi ne zaman?
45 bin konut/iş yeri kura çekimi AFAD YouTube kanalından canlı yayınlanacak
Şu ana kadar tamamlanan 42.060 konut ve 3.282 iş yeri, 15 Kasım 2025 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilecek kura çekimi ile hak sahiplerine verilecek. Kura çekimi, AFAD’ın YouTube kanalında canlı olarak yayınlanacak.
Kura çekimi sonuçları e-Devlet üzerinden ilan edilecek
15 Kasım'daki törenin ardından, kesinleşen kura sonuçları AFAD’ın e-Devlet sayfasında ilan edilecek. Depremzedeler, anahtar teslim töreniyle yeni yuvalarına kavuşacak.
Bakan Kurum'dan '350 bin gurur, 350 bin umut' mesajı
Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "350 bin gurur, 350 bin umut. Memleket aşkıyla 350 bininci yuvamız da tamam. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle deprem bölgesinde 350 bininci konutumuzun anahtarını teslim ediyoruz" dedi.
Güvenli yarınlar için hep birlikte
Bu büyük iyileştirme süreci, Türkiye’nin deprem sonrası dayanışma gücünü ortaya koyuyor. Yeni evleri teslim alacak olan vatandaşlarımız için bu süreç, sadece bir ev sahibi olmanın ötesinde, yeniden güvenli yarınlara doğru atılmış önemli bir adımdır.