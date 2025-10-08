Yeni Şafak
AGS 10 BİN ÖĞRETMEN ATAMA SON DURUM! Açıklama geldi: MEB öğretmen atamaları başladı mı, hangi tarihte?

12:468/10/2025, Çarşamba
Geçtiğimiz aylarda yapılan 15 bin öğretmen atamasının ardından, gözler bu kez AGS (Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Gelişim Sistemi) kapsamında yapılacak yeni öğretmen alımlarına çevrildi. Toplam 25 bin kişilik kontenjanın 15 bini sözleşmeli öğretmen ataması için ayrılırken, kalan 10 bin kadro MEB Akademi bünyesinde görevlendirilecek öğretmenler için planlandı. Peki, MEB öğretmen ataması ne zaman yapılacak, hangi tarihte duyurulacak?

15 bin kişilik atamanın ardından bu kez AGS kapsamında yapılacak 25 bin kişilik öğretmen alımı için geri sayım başladı. Kontenjanın 15 bini sözleşmeli öğretmenlere, 10 bini ise MEB Akademi’de görev alacak eğitimcilere ayrıldı. Peki, yeni öğretmen ataması ne zaman yapılacak?

10 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2025 yılı öğretmen atamalarının 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde duyurulacağını açıkladı.

15 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI BRANŞ DAĞILIMI NASILDI?

15 bin öğretmen atamasında branş dağılımı şöyleydi:


Adalet 1


Aile ve Tüketici Hizmetleri 1


Almanca 23


Arapça 51


Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi 3


Beden Eğitimi 190


Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri 64


Bilişim Teknolojileri 95


Biyoloji 27


Büro Yönetimi / Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı


Coğrafya 32


Çocuk Gelişimi ve Eğitimi 5


Denizcilik / Gemi Makineleri 6


Denizcilik / Gemi Yönetimi 8


Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi 1.802


El Sanatları Teknolojisi / El Sanatları 19


El Sanatları Teknolojisi / Nakış 1


Elektrik-Elektronik Teknolojisi / Elektrik 14


Elektrik-Elektronik Teknolojisi / Elektronik 11


Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri 22

Farsça 1

Felsefe 41

Fen Bilimleri 267

Fizik 61

Gemi Yapımı / Yat İnşa 1

Gıda Teknolojisi 5

Giyim Üretim Teknolojisi / Moda Tasarım Teknolojileri 45

Görsel Sanatlar 175

Grafik ve Fotoğraf / Grafik 12

Harita-Tapu-Kadastro / Harita Kadastro 1

Hasta ve Yaşlı Hizmetleri 6

Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan Sağlığı 8

Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği 3

İlköğretim Matematik 162

İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri 47

İngilizce 757

İnşaat Teknolojisi / Yapı Dekorasyon 1

İnşaat Teknolojisi / Yapı Tasarım 2

Kimya / Kimya Teknolojisi 49

Konaklama ve Seyahat Hizmetleri / Konaklama ve Seyahat 13


Kuyumculuk Teknolojisi 13


Makine Teknolojisi / Makine ve Tasarım Teknolojisi / Makine Model 1


Makine Teknolojisi / Makine ve Tasarım Teknolojisi / Makine Ressamlığı 1


Makine Teknolojisi / Makine ve Tasarım Teknolojisi / Makine ve Kalıp 29

Matbaa / Matbaa Teknolojisi 1


Matematik 117


Metal Teknolojisi 20


Mobilya ve İç Mekan Tasarımı 18


Motorlu Araçlar Teknolojisi 51


Muhasebe ve Finansman 1


Müzik 180


Okul Öncesi 1.321


Özel Eğitim 3.087


Pazarlama ve Perakende 7


Plastik Teknolojisi 1


Raylı Sistemler Teknolojisi / Raylı Sistemler Elektrik-Elektronik 1


Rehberlik 377


Rusça 9


Sağlık / Sağlık Hizmetleri 58


Sağlık Bilgisi 15


Seramik ve Cam Teknolojisi 2


Sınıf Öğretmenliği 4.378


Sosyal Bilgiler 387


Tarım Teknolojileri/Tarım 1


Tarih 28


Teknoloji ve Tasarım 41


Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme 14


Tiyatro 2


Türk Dili ve Edebiyatı 29


Türkçe 623


Ulaştırma Hizmetleri / Lojistik 3


Yaşayan Diller ve Lehçeler (Kürtçe / Kurmançi) 5


Yaşayan Diller ve Lehçeler (Kürtçe / Zazaki) 1


Yenilenebilir Enerji Teknolojileri 18


Yiyecek İçecek Hizmetleri 119

