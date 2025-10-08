AGS 10 BİN ÖĞRETMEN ATAMA SON DURUM! Açıklama geldi: MEB öğretmen atamaları başladı mı, hangi tarihte?

Geçtiğimiz aylarda yapılan 15 bin öğretmen atamasının ardından, gözler bu kez AGS (Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Gelişim Sistemi) kapsamında yapılacak yeni öğretmen alımlarına çevrildi. Toplam 25 bin kişilik kontenjanın 15 bini sözleşmeli öğretmen ataması için ayrılırken, kalan 10 bin kadro MEB Akademi bünyesinde görevlendirilecek öğretmenler için planlandı. Peki, MEB öğretmen ataması ne zaman yapılacak, hangi tarihte duyurulacak?

2 /5 10 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN? Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2025 yılı öğretmen atamalarının 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde duyurulacağını açıkladı.

3 /5 15 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI BRANŞ DAĞILIMI NASILDI? 15 bin öğretmen atamasında branş dağılımı şöyleydi:

Adalet 1

Aile ve Tüketici Hizmetleri 1

Almanca 23

Arapça 51

Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi 3

Beden Eğitimi 190

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri 64

Bilişim Teknolojileri 95

Biyoloji 27

Büro Yönetimi / Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı

Coğrafya 32

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi 5

Denizcilik / Gemi Makineleri 6

Denizcilik / Gemi Yönetimi 8

Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi 1.802

El Sanatları Teknolojisi / El Sanatları 19

El Sanatları Teknolojisi / Nakış 1

Elektrik-Elektronik Teknolojisi / Elektrik 14

Elektrik-Elektronik Teknolojisi / Elektronik 11

Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri 22

Farsça 1 Felsefe 41 Fen Bilimleri 267 Fizik 61 Gemi Yapımı / Yat İnşa 1 Gıda Teknolojisi 5 Giyim Üretim Teknolojisi / Moda Tasarım Teknolojileri 45 Görsel Sanatlar 175 Grafik ve Fotoğraf / Grafik 12 Harita-Tapu-Kadastro / Harita Kadastro 1 Hasta ve Yaşlı Hizmetleri 6 Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan Sağlığı 8 Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği 3 İlköğretim Matematik 162 İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri 47 İngilizce 757 İnşaat Teknolojisi / Yapı Dekorasyon 1 İnşaat Teknolojisi / Yapı Tasarım 2 Kimya / Kimya Teknolojisi 49 Konaklama ve Seyahat Hizmetleri / Konaklama ve Seyahat 13

Kuyumculuk Teknolojisi 13

Makine Teknolojisi / Makine ve Tasarım Teknolojisi / Makine Model 1

Makine Teknolojisi / Makine ve Tasarım Teknolojisi / Makine Ressamlığı 1

Makine Teknolojisi / Makine ve Tasarım Teknolojisi / Makine ve Kalıp 29