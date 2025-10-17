Faiz getirmeyen altın, düşük faiz ortamlarında genellikle güçlü performans sergiliyor. Altın, yılbaşından bu yana yüzde 66’nın üzerinde değer kazandı.

Bu artışta; jeopolitik gerilimler, agresif faiz indirimi beklentileri, merkez bankalarının yüksek alımları, doların zayıflaması ve ETF girişleri etkili oldu. Platin yüzde 0,7 düşüşle 1.701 dolar, paladyum ise yüzde 0,4 gerileyerek 1.607,93 dolar seviyesinde işlem gördü. Her iki metal de haftayı kazançla kapatmaya hazırlanıyor.

Bank of America ve Société Générale analistleri, altın fiyatlarının 2026 yılı sonuna kadar 5 bin dolara ulaşabileceğini öngörüyor. Standard Chartered ise 2026 için ortalama altın fiyatı tahminini 4 bin 488 dolara yükseltti.