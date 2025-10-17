Altın fiyatları, küresel belirsizliklerin etkisiyle yükselişini kararlı bir şekilde sürdürüyor. Altın, haftayı da güçlü bir yükselişle kapatmaya hazırlanıyor. Bugün, 17 Ekim 2025 itibarıyla Ons altın fiyatları anlık verilere göre alışta 4.364,40 dolar, satışta ise 4.364,92 dolar seviyelerinde işlem görüyor. Cumhuriyet altın ise yükselen trendle birlikte alış fiyatı 40.169,00 TL, satış fiyatı 40.504,00 TL bandında seyrediyor, yatırımcıların güvenli liman arayışını pekiştiriyor. Anlık altın fiyatları, ons bazındaki artışla desteklenirken, genel piyasa analistleri Fed kararlarını yakından takip ediyor. İşte güncel gram, çeyrek, yarım, cumhuriyet ve tam altın fiyatları.
Altın fiyatları yükselişini sürdürüyor. Küresel piyasalarda artan jeopolitik riskler ve dolar endeksindeki dalgalanmalar, yatırımcıların güvenli liman olarak altına yönelmesine neden oluyor. 17 Ekim altın fiyatları sabah saatlerinden itibaren yakından takip ediliyor. Ons altın bu hafta yaklaşık yüzde 8,5 yükseldi. Bu, Mart 2020'den bu yana görülen en büyük haftalık yükseliş. Ay başından bu yana yaşanan yükseliş yüzde 13'e ulaştı. Yılbaşına göre artış ise yüzde 66'yı geçti. Anlık altın verilerine göre gram altın fiyatları bugün yeniden yükseliş trendinde. Güncel altın fiyatları, gram, çeyrek, yarım ve tam altın seçeneklerinde farklılık gösterirken, piyasada hareketlilik sürüyor. İşte anlık altın fiyatları.
Gram altın fiyatı ne kadar?
Gram altın alış fiyatı 5.888,06 TL
Gram altın satış fiyatı 5.888,67 TL
Çeyrek altın fiyatı
Çeyrek altın alış fiyatı 10.082,00 TL
Çeyrek altın satış fiyatı 10.182,00 TL
Cumhuriyet altını ne kadar?
Cumhuriyet altını alış fiyatı 40.169,00 TL
Cumhuriyet altını satış fiyatı 40.504,00 TL
Yarım altın ne kadar?
Yarım altın alış fiyatı 20.163,00 TL
Yarım altın satış fiyatı 20.362,00 TL
22 ayar bilezik fiyatı ne kadar?
22 ayar bilezik alış fiyatı 5.641,05 TL
22 ayar bilezik satış fiyatı 5.687,83 TL
Ata altın ne kadar
Alış 39.985,36 TL, satış 41.002,73
Tam altın ne kadar?
Alış 38.773,68 TL, satış 39.547,01 TL
Altın fiyatları ne kadar olur, yükselmeye devam eder mi?
KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, altın fiyatlarında yükseliş trendinin devam edebileceğini belirterek, “Altında 4 bin 500 dolar hedefi beklenenden daha erken gelebilir, ancak bu durum ABD-Çin ticaret gerilimlerinin ve olası hükümet kapanmasının ne kadar süreceğine bağlı” ifadelerini kullandı.
ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, iş gücü piyasasındaki zayıflama nedeniyle yeni bir faiz indirimi çağrısı yaptı. Piyasalarda, Fed’in 29-30 Ekim toplantısında 25 baz puanlık bir indirim yapması ve yıl sonuna kadar bir indirim daha gerçekleştirmesi bekleniyor.
ABD’deki bölgesel bankalardaki kırılganlık sinyalleri, yatırımcıları yeniden güvenli limanlara yönlendirdi. Analist Waterer, “ABD’deki banka kredilerindeki endişelerin yeniden alevlenmesi, yatırımcılara altın almak için bir neden daha verdi” değerlendirmesinde bulundu.
Faiz getirmeyen altın, düşük faiz ortamlarında genellikle güçlü performans sergiliyor. Altın, yılbaşından bu yana yüzde 66’nın üzerinde değer kazandı.
Bu artışta; jeopolitik gerilimler, agresif faiz indirimi beklentileri, merkez bankalarının yüksek alımları, doların zayıflaması ve ETF girişleri etkili oldu. Platin yüzde 0,7 düşüşle 1.701 dolar, paladyum ise yüzde 0,4 gerileyerek 1.607,93 dolar seviyesinde işlem gördü. Her iki metal de haftayı kazançla kapatmaya hazırlanıyor.
Bank of America ve Société Générale analistleri, altın fiyatlarının 2026 yılı sonuna kadar 5 bin dolara ulaşabileceğini öngörüyor. Standard Chartered ise 2026 için ortalama altın fiyatı tahminini 4 bin 488 dolara yükseltti.