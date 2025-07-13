Altın fiyatları, piyasadaki anlık dalgalanmalara göre değişiklik gösterebilir. Trump'ın Kanada'ya yönelik gümrük vergisi açıklamaları, küresel piyasalarda önemli bir belirsizlik oluşturdu. Bu durum, yatırımcıların güvenli liman arayışını hızlandırarak dikkatleri ons altına çevirdi. Özellikle, ons altının 3 Temmuz'dan bu yana ilk kez 3357 doların üzerine çıkması, piyasalardaki bu gerginliğin doğrudan bir yansıması olarak değerlendiriliyor. Altın, böylesi dönemlerde yatırımcılar için cazip bir seçenek olmaya devam ediyor. Peki, 13 Temmuz Pazar gram, çeyrek ve cumhuriyet altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?
Altın fiyatları küresel gerilim ile yükseliyor. 12 Temmuz Cumartesi günü itibarıyla altın fiyatları, piyasalardaki belirsizliklerle birlikte yatırımcıların en çok takip ettiği konular arasında yer aldı. ABD Başkanı Trump'ın Çarşamba günü yaptığı yüzde 50 gümrük vergisi açıklamaları piyasaları tedirgin etti. Özellikle, ABD'ye ithal edilen bakıra ve Brezilya'dan ithal edilen mallara 1 Ağustos'ta yürürlüğe girecek olan bu vergiler, küresel ticaretteki tansiyonu artırdı. Bu durum, yatırımcıları riskten kaçınarak altına yöneltti ve bu gelişmeyle birlikte ons altın fiyatları adeta fırladı, değerini önemli ölçüde artırdı. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte merak edilip araştırılan ayrıntılar...
GRAM ALTIN NE KADAR?
GRAM ALTIN ALIŞ 4.312,78 TL
GRAM ALTIN SATIŞ 4.315,87 TL
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
ÇEYEK ALTIN ALIŞ 7.014,00 TL
ÇEYREK ALTIN SATIŞ 7.087,00 TL
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
CUMHURİYET ALTIN ALIŞ 27.968,00 TL
CUMHURİYET ALTIN SATIŞ 28.217,00 TL
YARIM ALTIN NE KADAR?
YARIM ALTIN ALIŞ FİYATI 14.027,00 TL
YARIM ALTIN SATIŞ FİYATI 14.173,00
22 AYAR BİLEZİK NE KADAR?
22 AYAR BİLEZİK ALIŞ FİYATI 3.924,53 TL
22 AYAR BİLEZİK SATIŞ FİYATI 3.944,69 TL
ATA ALTIN NE KADAR?
ATA ALTIN ALIŞ FİYATI 28.464,35 TL
ATA ALTIN SATIŞ FİYATI 29.175,27 TL
TAM ALTIN NE KADAR?
TAM ALTIN ALIŞ FİYATI 27.601,79 TL
TAM ALTIN SATIŞ FİYATI 28.139,47 TL