Altın fiyatları küresel gerilim ile yükseliyor. 12 Temmuz Cumartesi günü itibarıyla altın fiyatları, piyasalardaki belirsizliklerle birlikte yatırımcıların en çok takip ettiği konular arasında yer aldı. ABD Başkanı Trump'ın Çarşamba günü yaptığı yüzde 50 gümrük vergisi açıklamaları piyasaları tedirgin etti. Özellikle, ABD'ye ithal edilen bakıra ve Brezilya'dan ithal edilen mallara 1 Ağustos'ta yürürlüğe girecek olan bu vergiler, küresel ticaretteki tansiyonu artırdı. Bu durum, yatırımcıları riskten kaçınarak altına yöneltti ve bu gelişmeyle birlikte ons altın fiyatları adeta fırladı, değerini önemli ölçüde artırdı. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte merak edilip araştırılan ayrıntılar...