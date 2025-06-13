Altın fiyatları son dakika hareketleri yakından takip ediliyor. Canlı altın fiyatları güncel ve anlık verilere ulaşmak isteyen yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Bugün güncel altın fiyatları alış-satış rakamları inceliyor. Güvenli liman olarak kabul edilen sarı metale yatırım yapmak isteyenler altın fiyatları bugün ne kadar oldu, düştü mü, yükseldi mi? sorularına yanıt arıyor. İsrail'in İran'a saldırması ile altın fiyatları sert yükseldi. Ons altın fiyatları 22 Nisan'dan bu yana en yüksek seviyesine çıkarken gram altın tarihi zirvesini gördü. Uzman isimden çarpıcı altın yorumu geldi. Peki altın yükselir mi, düşer mi? Cumhuriyet altını, çeyrek bugün kaç lira? Gram altın fiyatları ne kadar? İşte güncel 13 Haziran altın fiyatları alış - satış tablosu...

1 /18 Altın fiyatları, son dönemde yaşanan ekonomik gelişmelere bağlı olarak sürekli değişiyor. Gram altın ve çeyrek altın gibi yatırım araçlarına olan ilgi, bu değişkenliği daha da yakından takip etmeye itiyor. Anlık anlık fiyatları öğrenmek isteyen yatırımcılar Kapalıçarşı ve serbest piyasa yakından takip ediliyor. Güncel altın fiyatları haberimizde yer almakta. Atında son durum... Altın fiyatları artacak mı düşecek mi? Dikkat çeken analiz...

2 /18 Canlı altın fiyatları sayesinde altın piyasasındaki dalgalanmaları yakından izleyebilir, doğru yatırım kararları alabilirsiniz. Bu yüzden gram, çeyrek ve diğer altın türlerine yönelik fiyat değişikliklerini anlık olarak takip etmek, kazançlı bir yatırım stratejisi geliştirmenizde yardımcı olacaktır. Ticaret savaşlarını başlatmak için elini hızlı tutan Trump, altındaki yükselişi körüklüyor. Riskten beslenen altın rekor üstüne rekor kırıyor. Uzmanlardan 2025 yılı altın yorumları gelmedi. Kapalıçarşı altın fiyatları ndaki en son durumu; gram altın ne kadar oldu, gram altın kaç TL, çeyrek kaltın ne kadar? gibi merak ettiğiniz tüm detayları sayfamızdan güncel olarak takip edebilirsiniz. İşte güncel fiyatları.

3 /18 İsrail'in İran'a başlattığı saldırı ile artan jeopolitik gerilimler ve ABD Merkez Bankası Fed'in faiz indirme ihtimalinin artması nedeniyle yatırımcıların güvenli limana yönelme isteği sonucu altın fiyatları gaza bastı. Uluslararası piyasalarda ons altın rekora yaklaştı. Ons altın daha önce 22 Nisan'da 3500 dolar ile rekor kırmıştı. Gram altın ise tarihi zirvesini gördü.

GRAM ALTIN BUGÜN NE KADAR? Gram altın alış fiyatı 4.337,97 TL Gram altın satış fiyatı 4.338,46 TL

4 /18 ÇEYREK ALTIN BUGÜN NE KADAR? Çeyrek altın alış fiyatı 7.047,00 TL Çeyrek altın satış fiyatı 7.116,00 TL

5 /18 CUMHURİYET ALTINI BUGÜN NE KADAR? Cumhuriyet altını alış fiyatı 28.104,00 TL Cumhuriyet altını satış fiyatı 28.337,00 TL

6 /18 YARIM ALTIN BUGÜN NE KADAR? Yarım altın alış fiyatı 13.892,00 TL Yarım altın satış fiyatı 14.026,00 TL

7 /18 22 AYAR BİLEZİK GRAMI BUGÜN NE KADAR? 22 ayar bilezik gram fiyatı alış 3.935,90 TL 22 ayar bilezik gram fiyatı satış 3.974,76 TL

8 /18 ATA ALTIN BUGÜN NE KADAR? ATA altın alış fiyatı 28.340,39 TL ATA Altın satış fiyatı 29.055,55 TL

9 /18 TAM ALTIN NE KADAR? Tam atın alış fiyatı 27.481,59 TL Tam altın satış fiyatı 28.024,00 TL



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Altın yorumu: Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Analist yorumu Yeni haftaya 3.326 dolar seviyesinden giriş yapan ons altının 3.280-3.380 dolar bandında hareket ettiğini belirten İslam Memiş, teknik olarak direnç noktalarının 3.350-3.380 dolar seviyesi olduğunu açıkladı. Mevcut fiyatları “Benim paramla pahalı” sözleriyle değerlendiren Memiş, olası geri çekilmelerin yatırım fırsatlarına dönüşebileceğini vurguladı. "Altında asıl yükselişler henüz başlamadı. 3.280 dolar altındaki düşüşlerde yeniden alım değerlendirilebilir," diyerek yatırımcıları ani alım kararlarına karşı uyardı.



11 /18 Gram altın tarafında da benzer bir düşüş gözlemlendiğini belirten Memiş, bu hafta için kritik fiyat aralığını 4.050-4.250 TL olarak belirtti. Özellikle 4.250 TL seviyesinin yukarı yönlü hareketlerde güçlü bir direnç noktası oluşturduğunun açıkladı.

12 /18 İslam Memiş’in analizine göre, altın-gümüş rasyosu kısa süre önce 97 seviyesine kadar gerilemişken, son günlerde 99.21 seviyesine kadar yükselerek altın tarafına doğru direnç gösterdi. Yaşananların kısa vadede altın fiyatları üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturabileceğini dile getiren Memiş, yatırımcıları kar satışlarına karşı uyardı.

13 /18 2025’in ilk yarısında altının küresel ölçekte desteklendiğini belirten İslam Memiş, yılın ikinci yarısında bu desteğin gümüşe kayacağını savundu. Altının temmuz sonrası daha yatay bir seyir izleyeceğini açıklayan İslam Memiş, “Kontrollü yükselişler olabilir ancak bu artışlar kalıcı olmayacak. Şimdi sıra gümüşte,” dedi.



14 /18 Memiş, yatırım tercihlerini değiştirmek isteyen yatırımcılara da önemli bir uyarıda bulundu. Borsadan çıkış yapmayı düşünenlerin altın gibi yatırımlara yönelmesi için doğru zaman olmadığını dile getiren Memiş. “Şu an ne altın ne de diğer yatırım araçları borsa çıkışına uygun bir alternatif sunmuyor,” dedi.

15 /18 Dev bankadan altın için büyük tahmin State Street Global Advisors stratejistleri, altın piyasasının bu yılın geri kalanında 3.000 dolar/onsun üzerinde daha yüksek bir fiyat rejimine geçeceğini belirtiyor. Küresel ticaret gerilimleri hafiflese bile, State Street'in temel senaryo tahmini, altının bu yıl 3.100-3.500 dolar/ons arasında rekor fiyat seviyelerini koruyabileceğini gösteriyor.





16 /18 Notta, "Boğa senaryomuzda (olasılık yüzde 30), stagflasyon ve hızlanan dolarizasyonun ortadan kalkması gibi belirli makroekonomik koşullar altında, altının önümüzdeki altı ila dokuz ay içinde 4.000 dolar/ons seviyesine yaklaşacağını öngörüyoruz" denildi. Stratejistler, altın ETF'lerine daha fazla sermaye girişi, Çin'deki altın talebinde toparlanma ve Fed'in faiz indirimine gideceği beklentisi gibi çeşitli faktörlerin altın fiyatlarının yükselmesini destekleyeceğini düşünüyor.

17 /18 Altın Çeşitleri ve Ayarları Nelerdir? Altın para basımında ve mücevhercilikte kullanılan altın alaşımlarının ayarlarının ülkeden ülkeye değişim gösterdiği bilinir. Genel olarak altın ayarları hakkında bilgi vermek gerekirse, herhangi bir alaşımdaki altın saflığı karat olarak ifade edilir. Saf altın 24 karat (100% altın) olup kuyumcukta kullanılamayacak kadar yumuşaktır. Türk iç piyasasındaki mücevherler 22, 18 ve 14 ayarlık altın alaşımlarından yapılır.

