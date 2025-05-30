Altın fiyatları, doların güçlenmesiyle gerilerken yatırımcılar, Fed’in faiz kararlarına yön verecek kritik PCE enflasyon verisini bekliyor. Yatırımcılar gram altın ve ons altın tarafında destek ve direnç seviyelerini yakından takip ediyor. Altın güne nasıl başladı? İşte güncel altın fiyatları. Gram altın ne kadar oldu? Çeyrek, tam altın, yarım altın, cumhuriyet altını ne kadar oldu? İşte 30 Mayıs Cuma haftanın son günü güncel altın fiyatları...
Uluslararası piyasalarda yaşanan hareketlilik Türkiye’de de altın fiyatlarını etkiledi. Altın geçen hafta başladığı yükseliş trendini önceki gün düşürürken dalgalı bir seyir izliyor. Altın güne nasıl başladı? İşte güncel altın fiyatları. Gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar oldu? İşte detaylar…
30 MAYIS GRAM ALTIN NE KADAR?
Uluslararası gelişmelerin etkisiyle yurt içinde de altın fiyatları geri çekildi. Gram altın, haftanın son işlem gününde yüzde 0,5 oranında düşerek 4 bin 154 liradan işlem gördü.
CUMHURİYET ALTINI (30 MAYIS 2025)
26.840,00
27.158,00
YARIM ALTINI (30 MAYIS 2025)
13.460,00
13.641,00
ÇEYREK ALTIN (30 MAYIS 2025)
6.730,00
6.820,00
22 AYAR ALTIN TL/GR
3.755,40
3.974,97
18 AYAR ALTIN TL/GR
3.030,88
3.031,20
14 AYAR ALTIN TL/GR
2.252,25
3.209,45
TAM ALTIN (30 MAYIS 2025)
26.600,73
27.126,18
KAYIPLAR DÖRDÜNCÜ GÜNÜNDE
Ons altın fiyatları perşembe günü 3 bin 270 dolara kadar geriledi. Değer kaybının yaşanmasında gümrük vergilerine yönelik endişelerin azalması etkili oldu. Sarı metal kayıplarını dördüncü gününe taşıdı. ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesi Başkan Donald Trump'ın karşılıklı gümrük vergileri koyarak yetkisini aştığına hükmetti.
GRAM ALTINDA YATAY SEYİR
Gram altın küresel piyasalardaki hareketlerle hafta boyu yatay bir seyir izledi. Kapalı Çarşı piyasalarında 4 bin lira üzerindeki seyrine devam ediyor.
ALTINDA REKOR NE ZAMAN GELECEK?
İslam Memiş altın piyasaları ile ilgili yaptığı açıklamalarda "Satış baskısı ve düzeltme süreci altın fiyatlarında halen devam ediyor. Mayıs ayı boyunca bu baskılandı, teknik düzeltmeler biraz daha alanı var. Yine 3 bin 180 3 bin 150 dolar 3 bin 50 dolar gibi rakamlar karşımıza çıkabilir" ifadelerini kullandı.
Memiş açıklamalarının devamında şunları kaydetti:
Amerika'da Ticaret Bakanlığı Trump'ın vergi tariflerine 'Dur' dedi. Dolayısıyla da altın, sürekli olarak buradan besleniyordu. Bu kararla beraber satış baskısının devam ettiğini gözlemliyoruz. 3 bin 245 dolar seviyesinde kadar gerilemişti. Yine 3 bin 180 dolar bu haftanın destek seviyesi. 3 bin 330 dolar seviyesi var kritik direnç seviyesi olarak takip ediyoruz.
Serbest piyasalarda gram altın, 4 bin 145 lira seviyesinde. Gram altın tarafı 4 bin 100-4 bin 200 seviyelerinde sakin seyirde devam ediyor. Özellikle 4 bin 100 ve altına sarkmalarda yine alım fırsatı olarak görmeye devam edeceğiz. Yılın ikinci yarısı için yükseliş beklentimiz sürüyor. Yine yılın ikinci yarısında radarımızda 3 bin 500 dolar ons altın tarafında 4 bin 500 lira gram altın tarafında yine beklemeyi sürdüreceğiz. Son bir alım fırsatı sunabilir.