Memiş açıklamalarının devamında şunları kaydetti:





Amerika'da Ticaret Bakanlığı Trump'ın vergi tariflerine 'Dur' dedi. Dolayısıyla da altın, sürekli olarak buradan besleniyordu. Bu kararla beraber satış baskısının devam ettiğini gözlemliyoruz. 3 bin 245 dolar seviyesinde kadar gerilemişti. Yine 3 bin 180 dolar bu haftanın destek seviyesi. 3 bin 330 dolar seviyesi var kritik direnç seviyesi olarak takip ediyoruz.





Serbest piyasalarda gram altın, 4 bin 145 lira seviyesinde. Gram altın tarafı 4 bin 100-4 bin 200 seviyelerinde sakin seyirde devam ediyor. Özellikle 4 bin 100 ve altına sarkmalarda yine alım fırsatı olarak görmeye devam edeceğiz. Yılın ikinci yarısı için yükseliş beklentimiz sürüyor. Yine yılın ikinci yarısında radarımızda 3 bin 500 dolar ons altın tarafında 4 bin 500 lira gram altın tarafında yine beklemeyi sürdüreceğiz. Son bir alım fırsatı sunabilir.