Altında yeni rekor dalgası: Gram altın 6 bin liraya göz kırpıyor! İşte 16 Ekim 2025 güncel cumhuriyet, gram, çeyrek altın fiyatları

Küresel ekonomide taşlar yeniden yerinden oynuyor. ABD ile Çin arasındaki ticaret gerilimi, Fed’in faiz indirimi beklentileri ve artan jeopolitik tansiyon altın fiyatlarına yansımış durumda. Ons altın 4.242 dolarla tüm zamanların zirvesine tırmanırken, gram altın ise 5.730 TL seviyesini aşarak yeni bir rekor kırdı. Piyasalarda altının ne kadar yükseleceği, alım için doğru zaman olup olmadığı tartışılırken, yatırımcılar da güncel rakamları yakından takip ediyor. Peki bugün çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu? Gram, Yarım ve Cumhuriyet altını fiyatlarında son durum nedir? İşte 16 Ekim en son altın fiyatları ve piyasalardan veriler...

1 /14 ABD ile Çin arasındaki ticaret gerilimi, küresel ekonomide risk algısını yeniden tırmandırdı. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimi sinyali ve ABD federal hükümetinin olası kapanma riski, yatırımcıları güvenli limanlara yöneltti.

Bu gelişmelerin ardından altın fiyatları haftanın dördüncü işlem gününde bir kez daha rekor tazeledi. Uzmanlar, gram altında 6.000 TL seviyesinin aşılması halinde psikolojik bir eşiğin geçileceğini ve kısa vadede yeni rekorların görülebileceğini öngörüyor.

2 /14 JEOPOLİTİK GERGİNLİKLER ALTINI DESTEKLİYOR Sadece ekonomi değil, jeopolitik belirsizlikler de altın talebini körüklüyor. Orta Doğu’daki çatışmalar, Asya-Pasifik’teki gerilimler ve Avrupa’daki resesyon endişeleri yatırımcıların “güvenli liman” arayışını güçlendirdi.

Altının ons fiyatı, bu tablo içinde yüzde 1,2 artışla 4.262 dolar seviyesini test etti. Bu, ons altın için tüm zamanların en yüksek seviyesi anlamına geliyor.

3 /14 UZMAN GÖRÜŞÜ: '6.000 TL ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA BİLE GÖRÜLEBİLİR'

Ekonomist ve Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen; "Bu saatten sonra hedef fiyat vermek kolay değil. 2026 için öngörülen fiyatlar geçti ve revizyonlar yapılıyor. Elinizde altın varsa, destekler kırılmadığı sürece tutmaya devam etmenizi önerebilirim" diyerek yatırımcılara seslendi.

Kısa vadede ons altında 4.500 seviyesi hedef olarak öne çıktığını ifade eden Ergezen, gram altında ise 6.000 seviyelerinin görülebileceğini belirtti.

Ergezen, "Güçlü bir trend var ve geri çekilmeler alım fırsatı olarak değerlendiriliyor. 6.000 lira seviyesi önümüzdeki hafta bile görülebilir.



4 /14 ALTININ KİLOGRAMI 6 MİLYON TL'Yİ GEÇTİ Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası’nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı da rekor tazeledi. Günün sonunda 6 milyon 3 bin TL’ye yükselen altının kilosu, dün 5 milyon 825 bin TL’den kapanmıştı.

Gümüş de yükselişte Altının yanında gümüş fiyatları da hızla yükseliyor. Ons gümüş 53,50 dolar seviyesine çıkarak son 12 yılın en yüksek değerine yaklaştı.



5 /14 İŞTE 16 EKİM 2025 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN FİYATI Alış: 5.723,1820 Satış: 5.723,8680

6 /14 ÇEYREK ALTIN FİYATI Alış: 9.158,9700 Satış: 9.360,4500





7 /14 YARIM ALTIN FİYATI Alış: 18.254,93 Satış: 18.715,02

8 /14 CUMHURİYET ALTINI FİYATI Alış: 36.635,9000 Satış: 37.327,3000

9 /14 TAM ALTIN FİYATI Alış: 39.102,00 Satış: 39.412,00

10 /14 ZİYNET ALTINI FİYATI Alış: 36.616,17 Satış: 37.307,38

11 /14 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI Alış: 5.472,22 Satış: 5.728,50

12 /14 KÜRESEL ETKENLER FİYATLARI DESTEKLİYOR

Altın fiyatlarındaki yükselişte, küresel piyasalardaki belirsizlikler, jeopolitik tansiyonlar ve merkez bankalarının para politikalarındaki seyir etkili olmaya devam ediyor. Uzmanlar, gram altında 6.000 TL seviyesinin aşılmasının psikolojik bir eşik olduğuna dikkat çekiyor.

Uluslararası spot altın fiyatı, yüzde 1,2 artışla ons başına 4 bin 262 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

13 /14 GRAM ALTIN REKOR TAZELEDİ

Ons altındaki yükselişin etkisiyle Türkiye’de gram altın fiyatı da tarihi zirvesini yeniledi. Gram altın yüzde 1,3 artışla 5 bin 736 lira seviyesini aşarak rekor kırdı. Ons gümüş ise 53,50 seviyesine çıkarak rekora yaklaştı. Altının kilogram fiyatı 6 milyon 3 bin liraya yükseldi.



