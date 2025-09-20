AÖF KAYIT YENİLE TARİHLERİ 2025: AÖF kayıt yenileme (ders ekle-sil) ne zaman ve nasıl yapılır?

2025-2026 AÖF güz dönemi kayıt yenileme dönemi yaklaşırken öğrenciler, kayıtlarını güncelleme ve ders ekle-sil işlemlerinin tarihlerini araştırıyor. Anadolu Üniversitesi’nin belirlediği takvime göre yapılacak kayıt yenileme süreci, hem yeni kayıtlar hem de mevcut öğrenciler için ders seçimini kapsıyor. Peki, AÖF kayıt yenileme işlemleri ne zaman başlayacak?