AÖF KAYIT YENİLE TARİHLERİ 2025: AÖF kayıt yenileme (ders ekle-sil) ne zaman ve nasıl yapılır?

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) öğrencileri için kayıt yenileme süreci başlıyor. 2025-2026 eğitim öğretim yılı güz dönemi öncesinde, derslerini güncellemek ve ekle-sil işlemlerini tamamlamak isteyen öğrenciler, Anadolu Üniversitesi’nin yayımlayacağı takvimi yakından takip ediyor. Kayıt yenileme ve ders seçimi süreci, öğrencilerin akademik planlamasında kritik rol oynuyor.
2025-2026 AÖF güz dönemi kayıt yenileme dönemi yaklaşırken öğrenciler, kayıtlarını güncelleme ve ders ekle-sil işlemlerinin tarihlerini araştırıyor. Anadolu Üniversitesi’nin belirlediği takvime göre yapılacak kayıt yenileme süreci, hem yeni kayıtlar hem de mevcut öğrenciler için ders seçimini kapsıyor. Peki, AÖF kayıt yenileme işlemleri ne zaman başlayacak?
AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?
Anadolu Üniversitesi Akademik Takvimine göre, Kayıt Yenileme Güz Dönemi (Ekle-Sil) işlemleri 06 Ekim 2025 Pazartesi - 17 Ekim 2025 Cuma tarihleri arasında yapılacak.
AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?
Kayıt yenileme işlemi e-Devlet şifresi veya öğrenci şifresi ile aosogrenci.anadolu.edu.tr adresi Ders Ekle/Sil butonundan yapılacaktır.
Kayıt yenileme işlemi, Ders Seçimi (Ekle-Sil) ve Kayıt Yenileme Bedelinin Ödenmesiyle gerçekleşecektir. Kayıt yenileme işlemleri;
Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler kayıtlarını yeniletemeyecektir.