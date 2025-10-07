Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nde (AÖF) 2025-2026 eğitim öğretim yılı güz dönemi için kayıt yenileme takvimi belli oldu. AÖF kayıt yenileme ne zaman? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi kayıt yenileme nasıl yapılır? AÖF kayıt yenileme (ders ekle-sil) nasıl yapılır? İşte ayrıntılar.
AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?
Anadolu Üniversitesi Akademik Takvimine göre, Kayıt Yenileme Güz Dönemi (Ekle-Sil) işlemleri 06 Ekim 2025 Pazartesi - 17 Ekim 2025 Cuma tarihleri arasında yapılacak.
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) öğrencileri yeni dönem için hazırlıklara başladı. AÖF kayıt yenileme ne zaman yapılacak sorusuyla fakültenin açıklamaları takip edilirken takvim belli oldu. İşte 2025-2026 Açıköğretim kayıt yenileme tarihleri hakkında detaylar.
Kayıt yenileme işlemi, Ders Seçimi (Ekle-Sil) ve Kayıt Yenileme Bedelinin Ödenmesiyle gerçekleşecektir. Kayıt yenileme işlemleri;
Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler kayıtlarını yeniletemeyecektir.
AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?
AÖF kayıt yenileme süreci tamamen online yürütülüyor. Öğrenciler:
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Öğrenci Otomasyonu sistemine giriş yapacak ve ders seçimi işlemini gerçekleştirecek. Öğrenciler, akademik kurallara göre alabilecekleri dersleri seçmekle yükümlü olacak.
Seçilen dersler onaylandıktan sonra, kayıt yenileme harcı (öğrenim ücreti ve varsa dönemlik katkı payı) belirtilen bankalara yatırılacak.
Ödeme işlemi tamamlandığında kayıt yenileme süreci resmi olarak tamamlanacak.