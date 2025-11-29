ARALIK AYI KİRA ARTIŞ ORANI: Aralık ayı ev ve iş yeri kira zammı belli oldu mu? Kira hesaplama ekranı

Aralık ayında uygulanacak kira artış oranı için kritik veri açıklandı. TÜİK’in Kasım 2025 enflasyon rakamlarını duyurmasıyla birlikte, hem Kiracılar hem de ev sahipleri için yol gösterici olan yeni kira zam oranı da netleşmiş oldu. TÜFE’nin yıllık ve 12 aylık ortalama değişimleri, Aralık ayı sözleşme yenilemelerinin temelini oluşturuyor. Peki bu ay kira artışı ne kadar olacak?

KASIM AYI ENFLASYON ORANLARI AÇIKLANDI MI? Kasım ayı enflasyon oranları henüz açıklanmadı. Fakat TÜİK, Ekim ayına ait enflasyon oranlarını 3 Kasım Pazartesi saat 10.00'da açıkladı. TÜFE'deki (2003=100) değişim 2025 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %2,55 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %28,63 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %32,87 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %37,15 artış olarak gerçekleşti.

ARALIK AYI KİRA ZAM ORANI YÜZDE KAÇ OLDU? Kasım ayı enflasyon oranları henüz açıklanmadı. Bu nedenle henüz aralık ayı kira artış oranları da belli olmadı. Fakat kasım ayı kir artış oranı şu şekilde gerçekleşti;