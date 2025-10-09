ASGARİ ÜCRET ZAM BEKLENTİSİ AÇIKLANDI: Memur zammı tahminleri değiştirdi! İşte yeni formüller

Yeni yıl, maaş artışlarıyla birlikte geliyor. Memurlar, memur emeklileri ve kamu işçileri toplu sözleşme zammı alırken; SSK ve Bağ-Kur emeklilerine enflasyon oranında artış yapılacak. Asgari ücretliler ise Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun belirleyeceği yeni oranla zamlı maaşlarına kavuşacak.
2026 yılı maaş düzenlemeleriyle milyonların geliri artacak. Memurlar ve kamu işçileri toplu sözleşme kapsamında zam alırken, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için enflasyon farkı uygulanacak. Asgari ücret de Komisyon kararıyla yükseltilirken, çalışan ya da çalışmayan birçok kesimin gelirinde artış yaşanacak.
Asgari ücrette yapılacak artış, sadece çalışanların maaşlarını değil, sosyal yardımlardan kıdem tazminatına kadar birçok kalemi doğrudan etkileyecek. Yeni zam oranı, milyonlarca çalışan ve emeklinin gelirinde zincirleme bir artış yaratacak.
ASGARİ ÜCRET ZAMMIYLA NELER ARTACAK?
Asgari ücret zammı sonrası tüm çalışanların maaşları yükselecek. İşverenler yalnızca asgari ücretlilere değil, daha yüksek maaş alan çalışanlara da zam yapacak. Böylece işsizlik maaşı, kıdem ve ihbar tazminatı, iş göremezlik ödeneği gibi kalemler de artacak. Ayrıca, çalışanların vergi dışı kazanç sınırı yükselecek. En düşük işsizlik maaşı, rapor parası ve doğum izni süresince ödenen iş göremezlik ücretleri yeni asgari ücrete göre yeniden belirlenecek. Doğum izni sonrası yarı zamanlı çalışan annelere İŞKUR tarafından yapılan destek ödemeleri de zamlanacak.
Staj yapan öğrencilere verilen aylık ücretler yükselecek, sosyal yardım alan ve çalışabilir durumda olanlara verilen iş arama ve bulma yardımları güncellenecek. BES’te devlet katkısı limiti artarken, ihya yapacak esnafın ödeyeceği prim tutarları da yükselecek. Ayrıca, sosyal yardımlardan yararlanmak için aranan gelir sınırı ile Genel Sağlık Sigortası (GSS) primlerinin devlet tarafından karşılanması için belirlenen gelir eşiği de artacak.
MEMUR KATSAYISI ARTARSA NELER DEĞİŞECEK?
Memur maaş katsayısındaki artış, geniş bir kesimin gelirini etkileyecek. Artışla birlikte;
Memur maaşları
Memur emeklisi aylıkları
Aile yardımı, toplu sözleşme ikramiyesi ve emekli doktorlara yapılan ilave ödemeler
Dul ve yetim aylıkları
65 yaş aylığı
Evde bakım yardımı
Engelli ve kronik hastalık yardımları
Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemeleri
Kıdem tazminatı tavanı
gibi pek çok kalemde yeni rakamlar belirlenecek.
Asgari ücretle birlikte memur katsayısına yapılacak güncellemeler, 2026 yılı başında milyonlarca vatandaşın gelir tablosunu yeniden şekillendirecek.