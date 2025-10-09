Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
ASGARİ ÜCRET ZAM BEKLENTİSİ AÇIKLANDI: Memur zammı tahminleri değiştirdi! İşte yeni formüller

ASGARİ ÜCRET ZAM BEKLENTİSİ AÇIKLANDI: Memur zammı tahminleri değiştirdi! İşte yeni formüller

16:149/10/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber

Yeni yıl, maaş artışlarıyla birlikte geliyor. Memurlar, memur emeklileri ve kamu işçileri toplu sözleşme zammı alırken; SSK ve Bağ-Kur emeklilerine enflasyon oranında artış yapılacak. Asgari ücretliler ise Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun belirleyeceği yeni oranla zamlı maaşlarına kavuşacak.

2026 yılı maaş düzenlemeleriyle milyonların geliri artacak. Memurlar ve kamu işçileri toplu sözleşme kapsamında zam alırken, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için enflasyon farkı uygulanacak. Asgari ücret de Komisyon kararıyla yükseltilirken, çalışan ya da çalışmayan birçok kesimin gelirinde artış yaşanacak.

Asgari ücrette yapılacak artış, sadece çalışanların maaşlarını değil, sosyal yardımlardan kıdem tazminatına kadar birçok kalemi doğrudan etkileyecek. Yeni zam oranı, milyonlarca çalışan ve emeklinin gelirinde zincirleme bir artış yaratacak.

ASGARİ ÜCRET ZAMMIYLA NELER ARTACAK?

Asgari ücret zammı sonrası tüm çalışanların maaşları yükselecek. İşverenler yalnızca asgari ücretlilere değil, daha yüksek maaş alan çalışanlara da zam yapacak. Böylece işsizlik maaşı, kıdem ve ihbar tazminatı, iş göremezlik ödeneği gibi kalemler de artacak. Ayrıca, çalışanların vergi dışı kazanç sınırı yükselecek. En düşük işsizlik maaşı, rapor parası ve doğum izni süresince ödenen iş göremezlik ücretleri yeni asgari ücrete göre yeniden belirlenecek. Doğum izni sonrası yarı zamanlı çalışan annelere İŞKUR tarafından yapılan destek ödemeleri de zamlanacak.

Staj yapan öğrencilere verilen aylık ücretler yükselecek, sosyal yardım alan ve çalışabilir durumda olanlara verilen iş arama ve bulma yardımları güncellenecek. BES’te devlet katkısı limiti artarken, ihya yapacak esnafın ödeyeceği prim tutarları da yükselecek. Ayrıca, sosyal yardımlardan yararlanmak için aranan gelir sınırı ile Genel Sağlık Sigortası (GSS) primlerinin devlet tarafından karşılanması için belirlenen gelir eşiği de artacak.

MEMUR KATSAYISI ARTARSA NELER DEĞİŞECEK?

Memur maaş katsayısındaki artış, geniş bir kesimin gelirini etkileyecek. Artışla birlikte;

Memur maaşları

Memur emeklisi aylıkları

Aile yardımı, toplu sözleşme ikramiyesi ve emekli doktorlara yapılan ilave ödemeler

Dul ve yetim aylıkları

65 yaş aylığı

Evde bakım yardımı

Engelli ve kronik hastalık yardımları

Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemeleri

Kıdem tazminatı tavanı

gibi pek çok kalemde yeni rakamlar belirlenecek.

Asgari ücretle birlikte memur katsayısına yapılacak güncellemeler, 2026 yılı başında milyonlarca vatandaşın gelir tablosunu yeniden şekillendirecek.

#Asgari ücret
#Asgari Ücret Zam
#asgari ücret zam formülleri
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ASGARİ ÜCRET ZAM BEKLENTİSİ AÇIKLANDI: Memur zammı tahminleri değiştirdi! İşte yeni formüller