ASGARİ ÜCRET ZAM BEKLENTİSİ AÇIKLANDI: Memur zammı tahminleri değiştirdi! İşte yeni formüller

ASGARİ ÜCRET ZAMMIYLA NELER ARTACAK?

Asgari ücret zammı sonrası tüm çalışanların maaşları yükselecek. İşverenler yalnızca asgari ücretlilere değil, daha yüksek maaş alan çalışanlara da zam yapacak. Böylece işsizlik maaşı, kıdem ve ihbar tazminatı, iş göremezlik ödeneği gibi kalemler de artacak. Ayrıca, çalışanların vergi dışı kazanç sınırı yükselecek. En düşük işsizlik maaşı, rapor parası ve doğum izni süresince ödenen iş göremezlik ücretleri yeni asgari ücrete göre yeniden belirlenecek. Doğum izni sonrası yarı zamanlı çalışan annelere İŞKUR tarafından yapılan destek ödemeleri de zamlanacak.