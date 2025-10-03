Milli Savunma Bakanlığı, Kasım 2025 celp ve sınıflandırma dönemine ilişkin takvimi daha önce paylaşmıştı. Yükümlüler, 31 Ağustos 2025’e kadar yoklama işlemlerini tamamlayarak celp tercihlerini bildirdi. Askerlik tercihlerini yapan adaylar şimdi gözlerini, e-Devlet üzerinden ilan edilecek sınıflandırma sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevirdi. Kasım ayı için belirlenen sevk tarihleri ise merak konusu oldu. Peki, 2025 Kasım ayı askerlik sevk ve celp yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?