1 /6 Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) tarafından yapılan duyuruda bugün su kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler duyuruldu. Uzun süreleri su kesintilerinin yaşandığı Ankara'da bugün bazı mahallede su kesintileri yaşanacak. İşte ASKİ 10 Kasım planlı su kesintisi programı.

2 /6 KIZILCAHAMAM Arıza Tarihi: 10.11.2025 20:00:00 Tamir Tarihi: 11.11.2025 08:00:00 Detay: Kızılcahamam Su ve Kanalizasyon İşletme Müdürlüğü Hizmet Sorumluluğunda Bulunan Kent Ormanı Su Deposunun Manevra Odası İçerisindeki Kolektörlerin (Vana ve Tesisat) Yenileme Çalışması Tesisler Dairesi Başkanlığı Tarafından Yapılacağından Dolayı Su Kesintisi Oluşacaktır. Etkilenen Yerler: KIZILCAHAMAM MERKEZ GENELİ (AKÇAY, YENİCE, KARŞIYAKA ve KEMALPAŞA) MAHALLELERİ.

3 /6 POLATLI Arıza Tarihi: 10.11.2025 08:00:00 Tamir Tarihi: 10.11.2025 23:55:00 Detay: POLATLI BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ Detay: Sayın Abonelerimiz; Polatlı ilçesinde yoğun su kullanımı nedeniyle depolardaki su seviyeleri azalmıştır. Bu nedenle aşağıda belirtilen mahallelerde başınç düşüklüğü ve ya su kesintisi yaşanabilir. Söz konusu durumun saat 23:59 sularında normale dönmesi beklenmektedir. Etkilenen Yerler: Polatlı geneli.

4 /6 KAZAN Arıza Tarihi: 10.11.2025 08:20:00 Tamir Tarihi: 10.11.2025 18:00:00 Detay: PLANSIZ SU KESİNTİSİ: KAHRMANKAZAN İLÇESİ ANA İSARLİYE HATTI ÇALIMASINDAN DOLAYI PLANSIZ SU KESİNTİSİ UYGULANACAKTIR. Etkilenen Yerler: SARAY MAHALLESİ ATOM CADDESİ VE ÇEVERSİ, SARAY MAHALLESİ 614 CADDE, ÇEVERSİ DAĞYAKA CADDESİ, SARAY KÖY İÇİ 688. CADDE VE ÇEVRESİ.

ALTINDAĞ Arıza Tarihi: 10.11.2025 08:30:00 Tamir Tarihi: 10.11.2025 11:00:00 Detay: Feridun Çelik mahallesi 1756.Sokak İçerisinde içme suyu şebeke hattında meydana gelen arıza sebebiyle plansız su kesintisi yapılmıştır. Etkilenen Yerler: Feridun Çelik mahallesi Bir Kısmı,Başpınar mahallesinin Bir kısmı.

5 /6 BEYPAZARI Arıza Tarihi: 10.11.2025 08:30:00 Tamir Tarihi: 10.11.2025 12:00:00 Detay: Beypazarı ilçesi Hacıkara Mahallesi Şht. Sadık Ekiz Caddesinde Oluşan arıza nedeni ile su Kesintisi uygulanacaktır. Etkilenen Yerler: Beypazarı ilçesi Hacıkara Mahallesi Şht. Sadık Ekiz Caddesi ve Civarı.



PURSAKLAR Arıza Tarihi: 9.11.2025 17:50:00 Tamir Tarihi: 10.11.2025 08:00:00 Detay: Pursaklar ilçemizin ana içme suyu kaynağı olan Çubuk-2 Barajında, uzun süredir devam eden kuraklık nedeniyle su seviyesi kritik seviyelere gerilemiştir. Bu durum, su temininde zaman zaman yaşanan kesintilerin ana nedeni olup, ASKİ ekiplerimiz tarafından alternatif kaynaklarla takviye sağlanarak vatandaşlarımızın mağduriyetinin önüne geçilmeye çalışılmaktadır. Etkilenen Yerler: Üst kotlarda basınç düşüklüğü ve susuzluk olabilecek yerler : Pursaklar ilçesi; Saray Fatih Mahallesi Saray Cumhuriyet mahallesi Saray Gümüşoluk Mahallesi Sirkeli Yeşilyurt - Yeşilova Mahalleleri Abadan Mahallesi Karşıyaka Mahallesi Kösrelikızığı Mahallesi.