AUZEF ders seçim tarihleri 2025-2026: İstanbul Üniversitesi AUZEF kayıt yenileme ne zaman, nasıl yapılacak?

AUZEF ders seçim tarihleri 2025-2026: İstanbul Üniversitesi AUZEF kayıt yenileme ne zaman, nasıl yapılacak?

15:2829/09/2025, Pazartesi
Sonraki haber

AUZEF güz dönemi kayıt yenileme ve ders seçim işlemleri ilan edilen akademik takvim doğrultusunda tamamlanacak. Kayıt yenileme dönemi içerisinde, ödemenizi yaptıktan sonra 20 16 ve öncesi girişli öğrencilerin ders seçimleri 3 işgünü içerisinde; 2017 ve sonrası girişli öğrencilerin ders seçimleri, gün içerisinde fakülte tarafından yapılacak. Peki AUZEF ders seçimi ne zaman yapılacak? İstanbul Üniversitesi AUZEF ders seçimi nasıl yapılır? İşte ayrıntılar...

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) güz dönemi kayıt yenileme süreci devam ediyor. Öğrenciler 21 Eylül'e kadar öğrenim ücretlerini yatırdıktan sonra kayıt yenileme işlemi fakülte tarafından yapılabilecek. Ardından öğrenciler ders ekle-sil sürecini tamamlayacak. İstanbul Üniversitesi açık ve uzaktan eğitim bölümlerine başlayacak adaylar, AUZEF ders seçimi tarihlerini akademik takvimden sorguluyor.

AUZEF DERS SEÇİM TARİHLERİ

AUZEF güz dönemi kayıt yenileme kılavuzuna göre, öğrenciler 1-21 Eylül tarihleri arasında öğrenim ücretlerini Halkbank Şube/ATM'leri veya AKSİS üzerinden yatıracaklar.

Ardından ders seçimleri 22-29 Eylül tarihleri arasında ilgili fakülte tarafından otomatik olarak yapılacak. Ders seçimleri 2 iş günü içinde tamamlanır.

Ders ele-sil işlemlerini ise 30 Eylül - 5 Ekim tarihleri arsında öğrencinin kendisi tamamlayacak.



AUZEF DERS SEÇİMİ NASIL YAPILIR?

Ödemenizi yaptıktan sonra, Fakülte tarafından yapılacak olan otomatik ders seçimi için herhangi bir başvuruda bulunmanıza gerek yoktur

Ödeme işlemi tamamlandıktan sonra, ders seçim işlemleriniz 2 iş günü içerisinde tamamlanacak ve öğrenci statünüz “Devamlı Öğrenci” olarak güncellenecektir. Ders materyalleriniz, akademik takvimde belirtilen güz dönemi eğitim başlangıç tarihinden itibaren erişime açılacaktır.

Ders alımında değişiklik yapmak isteyen öğrenciler, ders ekle-sil tarihinde bu taleplerini iletebilirler. Özellikle DD ve DC harf notlu derslerde değişiklik yapmak için ilgili tarihte "çözüm merkezi" üzerinden talep oluşturulması gerekmektedir.



AUZEF ÜCRETLERİ

Lisans

COĞRAFYA 3600

FELSEFE 3600

İKTİSAT 3600

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 3600

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 3600

İŞLETME 3600

REKREASYON 3600

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER 3600

SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ 3600

SOSYOLOJİ 3600

TARİH 3600

ULUSLARARASI GİRİŞİMCİLİK 4100

ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK 3600

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ 4100


Ön Lisans


BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI 4100

E-TİCARET VE PAZARLAMA 4100

GRAFİK TASARIMI 4100

İLAHİYAT 4100

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 3600

İŞLETME YÖNETİMİ 4100

KÜLTÜREL MİRAS VE TURİZM 2600

MARKA İLETİŞİMİ 3600

SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ 3600

SİVİL HAVA ULAŞTIRMA İŞLETMECİLİĞİ 3600

SOSYAL HİZMETLER 4100

TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK 3600

YAŞLI BAKIMI 2600

WEB TASARIMI VE KODLAMA 4100

