Avrupa Kulüpler Birliği nedir? Avrupa Kulüpler Birliği’nde hangi ülkeler ve takımlar var?

Galatasaray ve Samsunspor kulüpleri, Avrupa'nın önemli takımlarını bir araya getiren European Football Clubs (EFC) adlı organizasyona katıldığını duyurdu. EFC, eski adıyla Avrupa Kulüpler Birliği (ECA), hem UEFA hem de FIFA tarafından Avrupa'daki futbol kulüpleri için tek ve bağımsız kuruluş olarak resmen tanınan bir kuruluştur. EFC’nin başkanlığını ise Paris Saint-Germain Başkanı Nasser Al-Khelaifi yürütmektedir. Peki Avrupa Kulüpler Birliği’nde hangi takımlar var? Avrupa Kulüpler Birliği’ne katılan Türk takımları hangileri? İşte detaylar.

1 /8 Avrupa'nın önde gelen futbol kulüplerini bir araya getiren European Football Clubs (EFC) organizasyonuna Türkiye’den Galatasaray ve Samsunspor’un da katılması dikkat çekti. Avrupa Futbol Kulüpleri (European Football Clubs – EFC), daha önceki adıyla Avrupa Kulüpler Birliği (European Club Association – ECA), Avrupa’daki futbol kulüplerini temsil eden en üst düzey kuruluştur. Hem UEFA hem de FIFA tarafından kıta genelindeki kulüplerin çıkarlarını temsil eden tek bağımsız yapı olarak resmen tanınmıştır.

2 /8 G-14 grubunun, UEFA tarafından 2002 yılında 102 üye kulübü bir araya getirmek için oluşturulan bir görev gücü olan Avrupa Kulüp Forumu ile birleştirilmesiyle oluşturulmuştur, Ocak 2008. Karl-Heinz Rummenigge, ECA'nın 103 üyesinin 7-8 Temmuz 2008'de İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde ilk kez bir araya gelmesiyle resmi olarak başkan seçilene kadar geçici başkan olarak görev yapmıştır.

3 /8 Karl-Heinz Rummenigge, 103 üyesinin 7-8 Temmuz 2008 tarihlerinde İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezinde ilk kez bir araya geldiği ECA'nın resmi başkanı seçilmeden önce geçici başkandı. 15 Şubat 2008'de ECA lehine feshedilen G-14'ün yerini almasına ek olarak, yeni ECA aynı zamanda UEFA'nın Avrupa Kulüp Forumu'nun (Karl-Heinz Rummenigge'nin de başkanı olduğu) yerini de alıyor.

4 /8 Avrupa Kulüp Forumu, Avrupa Kulüpler Birliği ile benzer bir üye seçim süreci kullanmış ve her iki yılda bir 102 üye seçilmiştir. Nisan 2021'de Avrupa Süper Ligi'nin duyurulmasının ardından, ilgili kulüplerden birkaçı ECA'dan istifa etmiştir. ECA, yeni ligin kuruluşunu eleştirmişti. UEFA, 7 Mayıs 2021'de bu ayrılıkçı organizasyonda yer alan dokuz kulüp için yeniden entegrasyon önlemlerini onaylamıştır.

5 /8 Mart 2023 itibarıyla, 135 adi, 169 bağlı kulüp ve 208 ağ kulübü ile 40 kadın kulübü olmak üzere toplam 512 ECA üyesi bulunuyordu. 1 Haziran 2024'te, Juventus'un 2021'de Süper Lig projesi kapsamında çekilmesinin ardından Temmuz ayından itibaren ECA'ya yeniden katılacağı bildirildi.

6 /8 7 Ekim 2025'te Avrupa Kulüpler Birliği (ECA), 139 kadın kulübü de dahil olmak üzere 55 ülkede 800'den fazla üye kulübü temsil eden Avrupa Futbol Kulüpleri (EFC) olarak yeniden markalandı.

7 /8 Avrupa Kulüpler Birliği’ne katılan Türk takımları hangileri? Türkiye’den katılan asil üyeler; Fenerbahçe, Galatasaray, İstanbul Başakşehir iken bağlı üyeler ise; Beşiktaş, Trabzonspor, Sivasspor, Adana Demirspor, Antalyaspor, Konyaspor, Ankaragücü, Samsunspor, Alanyaspor, Gaziantep FK, Hatayspor, Kasımpaşa, Kayserispor, Pendikspor, Rizespor, Fatih Karagümrük, Beylerbeyi, İstanbulspor.