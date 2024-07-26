Bağ-Kur - SSK erken emeklilik şartları listelendi: Kadın -Erkek için gerekli prim gün sayısı...

Emeklilik, çalışma hayatının sona erdiği dönemde bireylere sunulan önemli bir sosyal güvenlik hakkıdır. Türkiye'de emeklilik yaşını etkileyen birçok faktör bulunmaktadır; bunlar arasında işe başlama tarihi, askerlik hizmeti ve doğum borçlanması gibi unsurlar ön plandadır. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından belirlenen emeklilik yaş prim tablosu, çalışanların emeklilik süreçlerini planlamalarında yol gösterici bir kaynak sunmaktadır.
Çalışma hayatının bir gün sona ereceği gerçeğiyle karşılaşan bireyler için emeklilik planlaması kritik bir konu haline gelmiştir. Emeklilik yaşı ve şartları, birçok faktöre bağlı olarak değişiklik gösterebilir, bu nedenle doğru hesaplamalar yaparak mali geleceğinizi güvence altına alabilirsiniz. Peki, en erken ne zaman emekli olabilirsiniz? İşte merak edilen emeklilik yaşları, günleri ve yıllarına dair kapsamlı bir tablonun detayları!
SSK (4A) Emeklilik Yaşı:
8/9/1999 Öncesi Sigortalı Olanlar:
Kadın: 50 yaşında emekli olabilir.
Erkek: 55 yaşında emekli olabilir.
Şartlar: En az 5000 gün prim veya 15 yıl sigortalılık süresi ve en az 3600 gün prim veya 20 yıl kadın, 25 yıl erkek sigortalılık süresi ve en az 5000 gün prim.
8/9/1999 - 23/5/2002 Arası Sigortalı Olanlar:
24/5/2002 - 23/5/2005: Kadınlar 52, erkekler 56 yaşında emekli olabilir.
24/5/2005 - 23/5/2008: Kadınlar 54, erkekler 57 yaşında emekli olabilir.
24/5/2008 - 23/5/2011: Kadınlar 56, erkekler 58 yaşında emekli olabilir.
24/5/2011 Sonrası: Kadınlar 58, erkekler 59 yaşında emekli olabilir (Kadınlar 24/5/2011 tarihinden sonra, erkekler 24/5/2014 tarihinden sonra 60 yaşında emekli olabilirler).
8/9/1999 - 30/4/2008 Arası Sigortalı Olanlar:
Kadın: 58 yaşında emekli olabilir ve 7000 gün prim veya 25 yıl sigortalılık süresi ve 4500 gün prim.
Erkek: 60 yaşında emekli olabilir ve 7000 gün prim veya 25 yıl sigortalılık süresi ve 4500 gün prim.
30/4/2008 Sonrası Sigortalı Olanlar:
Kadın: 58 yaşında ve 7200 gün prim ödemiş olmak şartıyla.
Erkek: 60 yaşında ve 7200 gün prim ödemiş olmak şartıyla.
2036 Sonrası: 65 yaşına kadar geçiş süreci; prim gün sayısına göre yaş hadleri belirlenecek.
2. Bağ-Kur (4B) Emeklilik Yaşı:
8/9/1999 Öncesi Sigortalı Olanlar:
Kadın: 50 yaşında emekli olabilir.
Erkek: 55 yaşında emekli olabilir.
Şartlar: En az 5000 gün prim veya 15 yıl sigortalılık süresi ve en az 3600 gün prim veya 20 yıl kadın, 25 yıl erkek sigortalılık süresi ve en az 5000 gün prim.
8/9/1999 - 23/5/2002 Arası Sigortalı Olanlar:
24/5/2002 - 23/5/2005: Kadınlar 52, erkekler 56 yaşında emekli olabilir.
24/5/2005 - 23/5/2008: Kadınlar 54, erkekler 57 yaşında emekli olabilir.
24/5/2008 - 23/5/2011: Kadınlar 56, erkekler 58 yaşında emekli olabilir.
24/5/2011 Sonrası: Kadınlar 58, erkekler 59 yaşında emekli olabilir (Kadınlar 24/5/2011 tarihinden sonra, erkekler 24/5/2014 tarihinden sonra 60 yaşında emekli olabilirler).
8/9/1999 - 30/4/2008 Arası Sigortalı Olanlar:
Kadın: 58 yaşında emekli olabilir ve 7000 gün prim veya 25 yıl sigortalılık süresi ve 4500 gün prim.
Erkek: 60 yaşında emekli olabilir ve 7000 gün prim veya 25 yıl sigortalılık süresi ve 4500 gün prim.
30/4/2008 Sonrası Sigortalı Olanlar:
Kadın: 58 yaşında ve 7200 gün prim ödemiş olmak şartıyla.
Erkek: 60 yaşında ve 7200 gün prim ödemiş olmak şartıyla.
2036 Sonrası: 65 yaşına kadar geçiş süreci; prim gün sayısına göre yaş hadleri belirlenecek.
Genel Notlar:
5400 Gün Prim ve Yaş Hadleri: 5400 gün prim ödemesi koşulu ile yaş hadleri belirtilen tarihlerden sonra 3 yıl eklenerek hesaplanabilir.
Kademeli Geçiş: 8/9/1999 - 30/4/2008 tarihleri arasında sigortalı olanlar için prim gün sayısına bağlı olarak kademeli yaş geçiş süreci uygulanmaktadır.
NOT: Bu bilgiler genel bir özet olup, bireysel durumlar için en güncel bilgiler Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) veya ilgili resmi kurumlardan alınabilir.