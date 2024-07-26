Bağ-Kur - SSK erken emeklilik şartları listelendi: Kadın -Erkek için gerekli prim gün sayısı...

Çalışma hayatının bir gün sona ereceği gerçeğiyle karşılaşan bireyler için emeklilik planlaması kritik bir konu haline gelmiştir. Emeklilik yaşı ve şartları, birçok faktöre bağlı olarak değişiklik gösterebilir, bu nedenle doğru hesaplamalar yaparak mali geleceğinizi güvence altına alabilirsiniz. Peki, en erken ne zaman emekli olabilirsiniz? İşte merak edilen emeklilik yaşları, günleri ve yıllarına dair kapsamlı bir tablonun detayları!