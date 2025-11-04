2026 yılı bedelli askerlik ücreti için geri sayım başladı. Binlerce aday, yeni bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak, açıklama ne zaman yapılacak sorularına yanıt arıyor. Memur maaş katsayısı ve Ocak ayı zammı ile birlikte belirlenmesi beklenen 2026 bedelli askerlik ücreti, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ve Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanacak resmi genelgeyle kesinleşecek. Peki, 2026 bedelli askerlik ücreti netleşti mi, başvuru ve ödeme detayları ne olacak?

1 /5 Zam oranlarının belirlenmesinin ardından MSB bedelli askerlik parası Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Bedelli askerlik başvurularını yeni yılda yapacak olan asker adayları yeni ücrete göre ödemelerini gerçekleştirecek. Ocak-Temmuz dönemi bedelli askerlik ücreti için gözler şimdi yılın son altı aylık enflasyon farkında. Peki, yeni bedelli askerlik ücreti ne zaman açıklanacak, bedelli askerlik ücretine ne kadar zam yapılacak? İşte, 2026 Ocak bedelli askerlik ücreti hesaplama tablosu ve ayrıntılar.

2 /5 MEVCUT BEDELLİ ASKERLİK ÜCRET NE KADAR? 2025 yılının ikinci yarısında uygulanan katsayı 1,4042 olarak belirlenmiş durumda. Milli Savunma Bakanlığı(MSB), 2025 yılının ikinci yarısında bedelli askerlik tutarının 280 bin 850 lira 64 kuruş olarak belirlendiğini açıklamıştı.

3 /5 BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ ÖNÜMÜZDEKİ YIL 300 BİNİ AŞABİLİR 3 Ocak 2026 tarihinde bedelli askerlik ücreti netlik kazanacak. Eğer memur maaşlarına beklentilere paralel şekilde yüzde 20 civarında artış yapılırsa, katsayı 1,170211'ye yükselecek. Bu durumda bedelli askerlik bedeli de yaklaşık 337 bin TL olacak.

4 /5 EK BEDEL KİMLERİ KAPSAR? 3 bin 500 gösterge rakamının ödemenin yapıldığı gün geçerli olan memur aylık katsayısı ile geçerli mazeretler hariç yoklama kaçağı, saklı ve bakaya kaldıkları toplam sürenin her ayının çarpımı sonucu bulunmaktadır Ek bedele esas sürenin hesabında, 1 ila 30 gün bir ay kabul edilir. Bir ayı aşan günler müteakip aya eklenerek hesaplanmaktadır.