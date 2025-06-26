Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
BİM'de bu hafta neler var? 27 Haziran BİM aktüel kataloğu

BİM'de bu hafta neler var? 27 Haziran BİM aktüel kataloğu

10:4826/06/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber

BİM 27 Haziran Cuma aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Cuma günü birbirinden farklı ürünler raflarda yerine alacak. 27 Haziran Cuma günü, valizden telefona, telefondan hoparlöre kadar birçok farklı ürün alıcılarını bekliyor olacak. İşte 27 Haziran Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu...

27 Haziran Cuma günü birçok ürün indirimli olarak vatandaşlarla buluşacak. Bu hafta giyim ürünlerinden, mutfak eşyalarına, oyuncaklardan televizyona kadar farklı çeşitler katalogda yerini aldı. Kapaklı Cam Matara 239 TL, Çocuk Nevresim Seti 289 TL,  Blender Set 1.499 TL, Bluetooth Hoparlör 499 TL, 128 GB Cep Telefonu 6.790 TL, Bambu Sunum Tabağı 319 TL, Saç Sakal Traş Makinesi 499 TL'den satışa sunulacak. Peki, BİM'de bu hafta neler var?

KUMTEL Dondurucu 5+1 Çekmece 10.990 TL

Halı Koltuk Temizleme Makinesi 11.990 TL

Mini Blender Set 1.499 TL

4 Kapaklı Bölmeli Çok Amaçlı Dolap 2.290 TL

İki Kapaklı Ayakkabı Dolabı 1.750 TL

Büyük Boy Valiz 879 TL

Orta Boy Valiz 759 TL

Küçük Boy Valiz 689 TL

Lisanslı Metal Arabalar 199 TL

Kurbağa Top Yakalama Oyunu 189 TL

Desenli Bebek Taburesi 89 TL

Silikon Kapaklı Kase 189 TL

Karnıyarık Tenceresi 399 TL

3'lü Bambu Sunum Seti 319 TL

Ayaklı Kurabiyelik 85 TL

Baskılı Termo Yemek Çantası 149 TL

Küçük Boy Hurç 69 TL

#BİM aktüel ürünleri
#BİM indirimli ürünler
#BİM'de bu hafta neler var
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
MEB Bakanı Tekin açıklama yaptı: LGS iptal edilecek mi, yeniden mi yapılacak?