BİM'de bu hafta neler var? 27 Haziran BİM aktüel kataloğu

BİM 27 Haziran Cuma aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Cuma günü birbirinden farklı ürünler raflarda yerine alacak. 27 Haziran Cuma günü, valizden telefona, telefondan hoparlöre kadar birçok farklı ürün alıcılarını bekliyor olacak. İşte 27 Haziran Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu...
27 Haziran Cuma günü birçok ürün indirimli olarak vatandaşlarla buluşacak. Bu hafta giyim ürünlerinden, mutfak eşyalarına, oyuncaklardan televizyona kadar farklı çeşitler katalogda yerini aldı. Kapaklı Cam Matara 239 TL, Çocuk Nevresim Seti 289 TL, Blender Set 1.499 TL, Bluetooth Hoparlör 499 TL, 128 GB Cep Telefonu 6.790 TL, Bambu Sunum Tabağı 319 TL, Saç Sakal Traş Makinesi 499 TL'den satışa sunulacak. Peki, BİM'de bu hafta neler var?
KUMTEL Dondurucu 5+1 Çekmece 10.990 TL
Halı Koltuk Temizleme Makinesi 11.990 TL
Mini Blender Set 1.499 TL
4 Kapaklı Bölmeli Çok Amaçlı Dolap 2.290 TL
İki Kapaklı Ayakkabı Dolabı 1.750 TL
Büyük Boy Valiz 879 TL
Orta Boy Valiz 759 TL
Küçük Boy Valiz 689 TL
Lisanslı Metal Arabalar 199 TL
Kurbağa Top Yakalama Oyunu 189 TL
Desenli Bebek Taburesi 89 TL
Silikon Kapaklı Kase 189 TL
Karnıyarık Tenceresi 399 TL
3'lü Bambu Sunum Seti 319 TL
Ayaklı Kurabiyelik 85 TL
Baskılı Termo Yemek Çantası 149 TL
Küçük Boy Hurç 69 TL