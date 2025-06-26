BİM'de bu hafta neler var? 27 Haziran BİM aktüel kataloğu

27 Haziran Cuma günü birçok ürün indirimli olarak vatandaşlarla buluşacak. Bu hafta giyim ürünlerinden, mutfak eşyalarına, oyuncaklardan televizyona kadar farklı çeşitler katalogda yerini aldı. Kapaklı Cam Matara 239 TL, Çocuk Nevresim Seti 289 TL, Blender Set 1.499 TL, Bluetooth Hoparlör 499 TL, 128 GB Cep Telefonu 6.790 TL, Bambu Sunum Tabağı 319 TL, Saç Sakal Traş Makinesi 499 TL'den satışa sunulacak. Peki, BİM'de bu hafta neler var?