BİM 14-17 Ekim kataloğu yayınlandı: Bu hafta aktüel kataloğunda hangi ürünler satışa çıkacak?

10:0114/10/2025, Salı
BİM rafları bu hafta dolup taşıyor. 14-17 Ekim tarihleri arasında satışa sunulacak yeni aktüel ürünler arasında ev gereçlerinden gıdaya, bebek bakımından kahve çeşitlerine kadar pek çok fırsat yer alıyor. Peki bu hafta BİM kataloğunda hangi ürünler var? İşte 14-17 Ekim BİM aktüel kataloğu ve fiyat listesi...

14 EKİM SALI BİM AKTÜEL KATALOĞU

Teksüt Tam Yağlı Beyaz Peynir 900 g 159 TL

Yörükoğlu Tam Yağlı Süzme Peynir 900 g 137,50 TL

Arpacı Peynir Çeşitleri 65 TL

Teksüt Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 1000 g 289 TL

Aknaz Labne 3x180 g 89,50 TL

Dost Pastörize Çilekli Süt 1 L 42,50 TL

Sek %3 Yağlı Yoğurt 3000 g 129 TL

Muratbey Yarım Yağlı Lor Peyniri 500 g 49 TL

Banvit Piliç Pirzola 1000 g 79 TL

Namet Dana Döner 500 g 269 TL










14 EKİM SALI BİM AKTÜEL KATALOĞU

Cafe Crown Hindiba Kahvesi 145 TL

Patito Patates Cipsi Çeşitleri 39,50 TL

Lipton Soğuk Çay Çeşitleri 4x1 L 99 TL

Moliendo Çekirdek Kahve Blonde 250 g 290 TL

Keyifçe Zarlı Kaju 300 g 239 TL

Torku Banada Kakaolu Fındık Kreması 920 g 245 TL

Werther Kahveli Karamelli Şeker 125 g 69 TL

Miskos Antep Fıstıklı Rulo Pişmaniye 220 g 75 TL

Miskos Çekme Helva 240 g 75 TL

Eti Tutku Tart Kakao Kremalı Turta 45 g 17,50 TL










14 EKİM SALI BİM AKTÜEL KATALOĞU

Bebek Bezi Aylık Paket 319 TL

Bingo Pro Bulaşık Makinesi Kapsül 50'li 185 TL

Sleepy Bio Natural Hijyenik Ped 69 TL

Ritmo Kağıt Havlu 119 TL

Ritmo Tuvalet Kağıdı 179,50 TL

Urban Care Şampuan 119 TL

Duru Katı Sabun 99 TL

Cook Streç Film 100 m 99 TL

Peros Toz Deterjan 10 kg 325 TL

Bingo Konsantre Çamaşır Yumuşatıcısı Lilyum 109 TL










17 EKİM CUMA BİM AKTÜEL KATALOĞU

Heifer Power X Şarjlı Süpürge 5.490 TL

Quiclean Pro Şarjlı Kablosuz Süpürge 4.999 TL

Buhar Kazanlı Ütü 5.490 TL

Buharlı Temizleme Cihazı 4.350 TL

Mini Buzdolabı 4.990 TL

Şarjlı Erkek Bakım Seti 699 TL

Personal Blender 999 TL

Tost Makinesi 2.299 TL

Çay Makinesi 1.790 TL

Elektrikli Tek Gözlü Ocak 799 TL










17 EKİM CUMA BİM AKTÜEL KATALOĞU

Hava Pompası ve Akü Takviye Cihazı 1.990 TL

Elektrikli Araç İçi Süpürge 1.790 TL

Akülü Vidalama 1.750 TL

Araç İçi Dikiz Ayna Kamerası 1.250 TL

Araç İçi Led Göz 349 TL

Araç İçi Hava Temizleyici 199 TL

Çocuk Emniyet Kemer Desteği 299 TL







17 EKİM CUMA BİM AKTÜEL KATALOĞU

TCL 65 İnç Google TV 26.900 TL

TCL 43 İnç Full HD QLED TV 11.250 TL

Araç İçi Numaratör 49 TL

Numaratörlü Araç İçi Telefon Tutucu 259 TL

Araç İçi Bardak Tutucu 149 TL

Araç İçi Bel Desteği 69 TL






