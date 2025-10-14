BİM rafları bu hafta dolup taşıyor. 14-17 Ekim tarihleri arasında satışa sunulacak yeni aktüel ürünler arasında ev gereçlerinden gıdaya, bebek bakımından kahve çeşitlerine kadar pek çok fırsat yer alıyor. Peki bu hafta BİM kataloğunda hangi ürünler var? İşte 14-17 Ekim BİM aktüel kataloğu ve fiyat listesi...

1 /11 14 EKİM SALI BİM AKTÜEL KATALOĞU Teksüt Tam Yağlı Beyaz Peynir 900 g 159 TL Yörükoğlu Tam Yağlı Süzme Peynir 900 g 137,50 TL Arpacı Peynir Çeşitleri 65 TL Teksüt Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 1000 g 289 TL Aknaz Labne 3x180 g 89,50 TL Dost Pastörize Çilekli Süt 1 L 42,50 TL Sek %3 Yağlı Yoğurt 3000 g 129 TL Muratbey Yarım Yağlı Lor Peyniri 500 g 49 TL Banvit Piliç Pirzola 1000 g 79 TL Namet Dana Döner 500 g 269 TL



















2 /11 14 EKİM SALI BİM AKTÜEL KATALOĞU Cafe Crown Hindiba Kahvesi 145 TL Patito Patates Cipsi Çeşitleri 39,50 TL Lipton Soğuk Çay Çeşitleri 4x1 L 99 TL Moliendo Çekirdek Kahve Blonde 250 g 290 TL Keyifçe Zarlı Kaju 300 g 239 TL Torku Banada Kakaolu Fındık Kreması 920 g 245 TL Werther Kahveli Karamelli Şeker 125 g 69 TL Miskos Antep Fıstıklı Rulo Pişmaniye 220 g 75 TL Miskos Çekme Helva 240 g 75 TL Eti Tutku Tart Kakao Kremalı Turta 45 g 17,50 TL



















3 /11 14 EKİM SALI BİM AKTÜEL KATALOĞU Bebek Bezi Aylık Paket 319 TL Bingo Pro Bulaşık Makinesi Kapsül 50'li 185 TL Sleepy Bio Natural Hijyenik Ped 69 TL Ritmo Kağıt Havlu 119 TL Ritmo Tuvalet Kağıdı 179,50 TL Urban Care Şampuan 119 TL Duru Katı Sabun 99 TL Cook Streç Film 100 m 99 TL Peros Toz Deterjan 10 kg 325 TL Bingo Konsantre Çamaşır Yumuşatıcısı Lilyum 109 TL



















4 /11 17 EKİM CUMA BİM AKTÜEL KATALOĞU Heifer Power X Şarjlı Süpürge 5.490 TL Quiclean Pro Şarjlı Kablosuz Süpürge 4.999 TL Buhar Kazanlı Ütü 5.490 TL Buharlı Temizleme Cihazı 4.350 TL Mini Buzdolabı 4.990 TL Şarjlı Erkek Bakım Seti 699 TL Personal Blender 999 TL Tost Makinesi 2.299 TL Çay Makinesi 1.790 TL Elektrikli Tek Gözlü Ocak 799 TL



















5 /11 17 EKİM CUMA BİM AKTÜEL KATALOĞU Hava Pompası ve Akü Takviye Cihazı 1.990 TL Elektrikli Araç İçi Süpürge 1.790 TL Akülü Vidalama 1.750 TL Araç İçi Dikiz Ayna Kamerası 1.250 TL Araç İçi Led Göz 349 TL Araç İçi Hava Temizleyici 199 TL Çocuk Emniyet Kemer Desteği 299 TL













6 /11 17 EKİM CUMA BİM AKTÜEL KATALOĞU TCL 65 İnç Google TV 26.900 TL TCL 43 İnç Full HD QLED TV 11.250 TL Araç İçi Numaratör 49 TL Numaratörlü Araç İçi Telefon Tutucu 259 TL Araç İçi Bardak Tutucu 149 TL Araç İçi Bel Desteği 69 TL











