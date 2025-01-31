Bugünkü maçlar futbolseverler tarafından merak konusu. Bugün kimin maçı var ve Bugün hangi maçlar var? soruları, özellikle yoğun maç süreçleri en sık aranan konular arasında yer alıyor. Bugünkü maç programı, ligler ve turnuvalara göre değişiklik gösterebilecekken, futbol tutkunları favori takımlarının maç saatleri sabırsızlıkla bekleniyor. UEFA Avrupa Ligi, Süper Lig, İngiltere Premier Lig, İspanya - La Liga, Fransa - Ligue 1, Almanya - Bundesliga, Portekiz Ligi maçlarını takip etmek ve maçlar saat kaçta? sorusuna yanıt bulunması, sporseverler için büyük önem taşıyor. Peki bugün hangi maçlar var? İşte 31 Ocak 2025 Cuma maç programı, canlı skor, fikstür, maç sonuçları, güncel puan durumu.
Bugün kimin maçı var? Bugün hangi maçlar var? diye merak ediyorsanız, tam doğru yerdesiniz! Futbolseverler için heyecan dolu bir gün daha bizi bekliyor. Bugünkü maç programı oldukça dolu ve birbirinden çekişmeli karşılaşmalara sahne olacak. Bugün maçları merak ediyorsanız, aşağıdaki bilgileri inceleyebilirsiniz. Peki, bugün hangi liglerde ve saat kaçta maçlar var? İster Süper Lig'in yerli derbilerini takip edin, ister Avrupa'nın büyük liglerindeki devlerin mücadelesini izleyin, bugün için herkese uygun bir maç bulunacak. Bugünün maçları ile ilgili detaylı bilgiye spor haberleri sitelerinden ve televizyon yayın akışlarından ulaşabilirsiniz. UEFA avrupa Ligi maçları devam ediyor.
Peki bugün hangi maçlar var? 31 Ocak 2025 Cuma maçlar var, saat kaçta? İşte Süper Lig, İngiltere Premier Lig, İspanya - LaLiga, Fransa - Ligue 1, Almanya - Bundesliga, Portekiz - Premier Lig, Suudi Arabistan - Pro Lig canlı skor, fikstür puan durumu.
Bugün kimin maçı var? Bugün hangi maçlar var?
18:15 Al Hilal - Al Okhdood Suudi Arabistan Sampiyonlar Kupası S Sport Plus
20:00 Çorum FK - Bandırmaspor Trendyol 1. Lig TRT Spor
20:00 Eyüpspor - Sivasspor Trendyol Süper Lig Bein Sports 1
20:00 Konyaspor - Bodrumspor Trendyol Süper Lig Bein Sports 2
20:30 Elversberg - Karlsruhe Almanya Bundesliga 2 Bein Sports 4
20:30 Nürnberg - Darmstadt 98 Almanya Bundesliga 2 Bein Sports 3
22:30 Werder Bremen - Mainz Almanya Bundesliga Bein Sports 3
22:45 Parma - Lecce İtalya Serie A S Sport
22:45 Montpellier - Lens Fransa Ligue 1 Bein Sports 4
23:00 Leganes - Rayo Vallecano İspanya La Liga S Sport P
Yarın kimin maçı var? 1 Şubat Cumartesi maç programı
13:30 Erzurumspor - Kocaelispor Trendyol 1. Lig TRT Spor
13:30 Keçiörengücü - Y.Malatyaspor Trendyol 1. Lig Bein Sports Max 2
13:30 Hatayspor - Antalyaspor Trendyol Süper Lig Bein Sports 2
15:00 Braunschweig - Köln Almanya Bundesliga 2 Bein Sports
15:30 Nottingham Forest - Brighton İngiltere Premier Lig Bein Sports 3
16:00 Gençlerbirliği - Iğdırspor Trendyol 1. Lig TRT Spor
16:00 Kayserispor - Trabzonspor Trendyol Süper Lig Bein Sports 1
16:00 Getafe - Sevilla İspanya La Liga S Sport
16:00 Red Star - Lorient Fransa Ligue 2 Bein Sports
17:00 Monza - Verona İtalya Serie A S Sport Plus
17:00 Udinese - Venezia İtalya Serie A S Sport 2
17:30 Bochum - Freiburg Almanya Bundesliga Bein Sports
17:30 Heidenheim - B.Dortmund Almanya Bundesliga Bein Sports
17:30 St.Pauli - Augsburg Almanya Bundesliga Sports beIN Connect
17:30 Stuttgart - Monchengladbach Almanya Bundesliga Bein Sports
17:30 Sumqayıt - Araz Azerbaycan Premier Ligi
17:45 Roma - Sampdoria İtalya Kadinlar Serie A W-Sport
18:00 Bournemouth - Liverpool İngiltere Premier Lig Bein Sports 3
18:00 Everton - Leicester City İngiltere Premier Lig beIN Sports
18:00 Ipswich Town - Southampton İngiltere Premier Lig beIN Sports
18:00 Newcastle - Fulham İngiltere Premier Lig Bein Sports
18:00 Charleroi - Dender Belçika Pro League Exxen
18:15 Villarreal - Valladolid İspanya La Liga S Sport
19:00 Pendikspor - Adanaspor Trendyol 1. Lig TRT Spor
19:00 Rams Başakşehir - Samsunspor Trendyol Süper Lig Bein Sports 1
19:00 Brest - PSG Fransa Ligue 1 Bein Sports 4
19:00 Panathinaikos - OFI Crete Yunanistan Süper Ligi S Sport Plus
20:00 Atalanta - Torino İtalya Serie A S Sport 2
20:00 Al Ittihad - Al Kholood Suudi Arabistan Pro Lig S Sport Plus
20:30 Wolverhampton - Aston Villa İngiltere Premier Lig Bein Sports 3
20:30 Union Berlin - Leipzig Almanya Bundesliga Bein Sports Max 1
20:30 Atletico Madrid - Mallorca İspanya La Liga S Sport
20:45 Kilmarnock - Dundee United İskoçya Premier Lig Yayın Yok
21:00 Monaco - Auxerre Fransa Ligue 1 Bein Sports 4
22:00 Guingamp - Paris FC Fransa Ligue 2 Bein Sports 2
22:30 Schalke 04 - Magdeburg Almanya Bundesliga 2 Bein Sports Max 1
22:45 Bologna - Como İtalya Serie A S Sport 2
23:00 Espanyol - Real Madrid İspanya La Liga SportS Sport Plus
23:00 NEC Nijmegen - PSV Hollanda Eredivisie Tuttur TV
23:00 NEC Nijmegen - PSV Hollanda Eredivisie TV 8 Buçuk
23:05 Lille - St. Etienne Fransa Ligue 1 Bein Sports 4
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