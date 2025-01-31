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Bugün kimin maçı var maç saat kaçta? 31 Ocak 2025 Cuma maç programı

Bugün kimin maçı var maç saat kaçta? 31 Ocak 2025 Cuma maç programı

18:2731/01/2025, Cuma
G: 31/01/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var?

Bugünkü maçlar futbolseverler tarafından merak konusu. Bugün kimin maçı var ve Bugün hangi maçlar var? soruları, özellikle yoğun maç süreçleri en sık aranan konular arasında yer alıyor. Bugünkü maç programı, ligler ve turnuvalara göre değişiklik gösterebilecekken, futbol tutkunları favori takımlarının maç saatleri sabırsızlıkla bekleniyor. UEFA Avrupa Ligi, Süper Lig, İngiltere Premier Lig, İspanya - La Liga, Fransa - Ligue 1, Almanya - Bundesliga, Portekiz Ligi maçlarını takip etmek ve maçlar saat kaçta? sorusuna yanıt bulunması, sporseverler için büyük önem taşıyor. Peki bugün hangi maçlar var? İşte 31 Ocak 2025 Cuma maç programı, canlı skor, fikstür, maç sonuçları, güncel puan durumu.

Bugün kimin maçı var? Bugün hangi maçlar var? diye merak ediyorsanız, tam doğru yerdesiniz! Futbolseverler için heyecan dolu bir gün daha bizi bekliyor. Bugünkü maç programı oldukça dolu ve birbirinden çekişmeli karşılaşmalara sahne olacak. Bugün maçları merak ediyorsanız, aşağıdaki bilgileri inceleyebilirsiniz. Peki, bugün hangi liglerde ve saat kaçta maçlar var? İster Süper Lig'in yerli derbilerini takip edin, ister Avrupa'nın büyük liglerindeki devlerin mücadelesini izleyin, bugün için herkese uygun bir maç bulunacak. Bugünün maçları ile ilgili detaylı bilgiye spor haberleri sitelerinden ve televizyon yayın akışlarından ulaşabilirsiniz. UEFA avrupa Ligi maçları devam ediyor.

Peki bugün hangi maçlar var? 31 Ocak 2025 Cuma maçlar var, saat kaçta? İşte Süper Lig, İngiltere Premier Lig, İspanya - LaLiga, Fransa - Ligue 1, Almanya - Bundesliga, Portekiz - Premier Lig, Suudi Arabistan - Pro Lig canlı skor, fikstür puan durumu.


Bugün kimin maçı var? Bugün hangi maçlar var?

18:15 Al Hilal - Al Okhdood Suudi Arabistan Sampiyonlar Kupası S Sport Plus

20:00 Çorum FK - Bandırmaspor Trendyol 1. Lig TRT Spor

20:00 Eyüpspor - Sivasspor Trendyol Süper Lig Bein Sports 1



20:00 Konyaspor - Bodrumspor Trendyol Süper Lig Bein Sports 2

20:30 Elversberg - Karlsruhe Almanya Bundesliga 2 Bein Sports 4

20:30 Nürnberg - Darmstadt 98 Almanya Bundesliga 2 Bein Sports 3

22:30 Werder Bremen - Mainz Almanya Bundesliga Bein Sports 3

22:45 Parma - Lecce İtalya Serie A S Sport

22:45 Montpellier - Lens Fransa Ligue 1 Bein Sports 4

23:00 Leganes - Rayo Vallecano İspanya La Liga S Sport P

Yarın kimin maçı var? 1 Şubat Cumartesi maç programı

13:30 Erzurumspor - Kocaelispor Trendyol 1. Lig TRT Spor

13:30 Keçiörengücü - Y.Malatyaspor Trendyol 1. Lig Bein Sports Max 2

13:30 Hatayspor - Antalyaspor Trendyol Süper Lig Bein Sports 2

15:00 Braunschweig - Köln Almanya Bundesliga 2 Bein Sports

15:30 Nottingham Forest - Brighton İngiltere Premier Lig Bein Sports 3

16:00 Gençlerbirliği - Iğdırspor Trendyol 1. Lig TRT Spor

16:00 Kayserispor - Trabzonspor Trendyol Süper Lig Bein Sports 1

16:00 Getafe - Sevilla İspanya La Liga S Sport

16:00 Red Star - Lorient Fransa Ligue 2 Bein Sports

17:00 Monza - Verona İtalya Serie A S Sport Plus

17:00 Udinese - Venezia İtalya Serie A S Sport 2

17:30 Bochum - Freiburg Almanya Bundesliga Bein Sports

17:30 Heidenheim - B.Dortmund Almanya Bundesliga Bein Sports

17:30 St.Pauli - Augsburg Almanya Bundesliga Sports beIN Connect

17:30 Stuttgart - Monchengladbach Almanya Bundesliga Bein Sports

17:30 Sumqayıt - Araz Azerbaycan Premier Ligi

17:45 Roma - Sampdoria İtalya Kadinlar Serie A W-Sport

18:00 Bournemouth - Liverpool İngiltere Premier Lig Bein Sports 3

18:00 Everton - Leicester City İngiltere Premier Lig beIN Sports

18:00 Ipswich Town - Southampton İngiltere Premier Lig beIN Sports

18:00 Newcastle - Fulham İngiltere Premier Lig Bein Sports 

18:00 Charleroi - Dender Belçika Pro League Exxen

18:15 Villarreal - Valladolid İspanya La Liga S Sport

19:00 Pendikspor - Adanaspor Trendyol 1. Lig TRT Spor

19:00 Rams Başakşehir - Samsunspor Trendyol Süper Lig Bein Sports 1

19:00 Brest - PSG Fransa Ligue 1 Bein Sports 4

19:00 Panathinaikos - OFI Crete Yunanistan Süper Ligi S Sport Plus

20:00 Atalanta - Torino İtalya Serie A S Sport 2

20:00 Al Ittihad - Al Kholood Suudi Arabistan Pro Lig S Sport Plus

20:30 Wolverhampton - Aston Villa İngiltere Premier Lig Bein Sports 3

20:30 Union Berlin - Leipzig Almanya Bundesliga Bein Sports Max 1

20:30 Atletico Madrid - Mallorca İspanya La Liga S Sport

20:45 Kilmarnock - Dundee United İskoçya Premier Lig Yayın Yok

21:00 Monaco - Auxerre Fransa Ligue 1 Bein Sports 4

22:00 Guingamp - Paris FC Fransa Ligue 2 Bein Sports 2

22:30 Schalke 04 - Magdeburg Almanya Bundesliga 2 Bein Sports Max 1

22:45 Bologna - Como İtalya Serie A S Sport 2

23:00 Espanyol - Real Madrid İspanya La Liga SportS Sport Plus

23:00 NEC Nijmegen - PSV Hollanda Eredivisie Tuttur TV

23:00 NEC Nijmegen - PSV Hollanda Eredivisie TV 8 Buçuk

23:05 Lille - St. Etienne Fransa Ligue 1 Bein Sports 4


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Bugün kimin maçı var maç saat kaçta? 31 Ocak 2025 Cuma maç programı